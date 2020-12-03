Під вікнами Зеленського на Банковій вже монтують ковзанку (фото)

Розміри ковзанки всього 27,5 на 12 метрів

Ковзанку відкриють 19 грудня

Біля Офісу президента України на Банковій почали монтувати ковзанку, яку планують відкрити до Дня святого Миколая.

Як розповіли Depo.Київ робітники, закінчити роботу планують 15 грудня. Поки що тут вкладають дерев’яні дошки, які будуть в основі ковзанки.

Ковзанка буде дуже компактна: її розміри всього 27,5 на 12 метрів.

Локація, де почали закладати фундамент ковзанки, огороджена сіткою – тут охайно складені свіжі дерев’яні дошки. З інших деталей – частини металевої огорожі, що стоятиме по периметру ковзанки.

Як повідомлялося, на площі біля Офісу президента України на час новорічних свят працюватиме святковий майданчик для дітей і дорослих «Миколай приймає друзів». На його території буде розташовуватися каток, карусель, резиденція святого Миколая та святкові фотозони. Вхід буде безкоштовним.

Як відомо, цьогоріч через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь, але головна ялинка країни все-таки буде.

Цього року ялинка буде штучною. Її висота сягатиме 30 метрів, а в основі ялинки буде пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією. за традицією головну ялинку країни запалять у День святого Миколая, 19 грудня.

Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві.

З 1 по 25 грудня до новорічних свят у Великій лаврській дзвіниці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника відкривається резиденція святого Миколая.

5 грудня на столичних Осокорках парк розваг Osocor Residence відкриє зимове містечко за мотивами книжок і фільмів про Гаррі Поттера.

На території зимового містечка Roshen Winter Village розпочала роботу ковзанка, а фабрика «Рошен» увімкнула святкову ілюмінацію, яка стала справжнім символом новорічних свят.