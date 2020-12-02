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    Справжня казка: у Києві запрацювала ковзанка під відкритим небом (відео)

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    У центрі ковзанки встановлена новорічна ялинка - Справжня казка: у Києві запрацювала ковзанка під відкритим небом (відео)
    У центрі ковзанки встановлена новорічна ялинка
    Фото: Roshen Winter Village

    Площа ковзанки становить 2 тис. кв. м,

    У Києві на території зимового містечка Roshen Winter Village розпочала роботу ковзанка, а фабрика «Рошен» увімкнула святкову ілюмінацію, яка стала справжнім символом новорічних свят.

    Про це повідомляється на сторінці Roshen Winter Village у Facebook.

    Площа ковзанки становить 2 тис. кв. м, що дозволяє безпечно проводити гостям час на свіжому повітрі, дотримуючись дистанції.

    У центрі ковзанки встановлена новорічна ялинка, яка доповнює атмосферу новорічних свят.

    «Із настанням сутінок фабрика перетворюється на справжню казкову країну. Тут і місто-замок, і повітряні кулі, і корабель, готовий вирушити в подорож, і потяг на паровій тязі… Фантастична казка наяву!» - зазначають організатори зимового містечка.

    Для оздоблення будівлі фабрики знадобилося більше 30 кілометрів спеціальних світлодіодних гірлянд, а створення проєкту композиції та її побудова тривали цілий рік.

    Де: ковзанка розташована на території Roshen Plaza, пр. Науки,1.

    Час роботи:  з 12:00 до 22:00 у будні та з 10:00 до 22:00 у вихідні.

    Вартість: вхід на територію Roshen Winter Village - безкоштовний, ціна квитка на ковзанку залежать від дня тижня та обраного часу відвідування.

    Як відомо, цьогоріч через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь, але головна ялинка країни все-таки буде.

    Цього року ялинка буде штучною. Її висота сягатиме 30 метрів, а в основі ялинки буде пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією. за традицією головну ялинку країни запалять у День святого Миколая, 19 грудня.

    Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві. 

    З 1 по 25 грудня до новорічних свят у Великій лаврській дзвіниці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника відкривається резиденція святого Миколая.

    5 грудня на столичних Осокорках парк розваг Osocor Residence відкриє зимове містечко за мотивами книжок і фільмів про Гаррі Поттера.

    19 грудня біля Офісу президента відкриється святкова локація з ковзанкою та резиденцією святого Миколая.

    Теги: Київ Roshen новорічні свята парк
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