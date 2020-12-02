Справжня казка: у Києві запрацювала ковзанка під відкритим небом (відео)

Площа ковзанки становить 2 тис. кв. м,

У Києві на території зимового містечка Roshen Winter Village розпочала роботу ковзанка, а фабрика «Рошен» увімкнула святкову ілюмінацію, яка стала справжнім символом новорічних свят.

Про це повідомляється на сторінці Roshen Winter Village у Facebook.

Площа ковзанки становить 2 тис. кв. м, що дозволяє безпечно проводити гостям час на свіжому повітрі, дотримуючись дистанції.

У центрі ковзанки встановлена новорічна ялинка, яка доповнює атмосферу новорічних свят.

«Із настанням сутінок фабрика перетворюється на справжню казкову країну. Тут і місто-замок, і повітряні кулі, і корабель, готовий вирушити в подорож, і потяг на паровій тязі… Фантастична казка наяву!» - зазначають організатори зимового містечка.

Для оздоблення будівлі фабрики знадобилося більше 30 кілометрів спеціальних світлодіодних гірлянд, а створення проєкту композиції та її побудова тривали цілий рік.

Де: ковзанка розташована на території Roshen Plaza, пр. Науки,1.

Час роботи: з 12:00 до 22:00 у будні та з 10:00 до 22:00 у вихідні.

Вартість: вхід на територію Roshen Winter Village - безкоштовний, ціна квитка на ковзанку залежать від дня тижня та обраного часу відвідування.

Як відомо, цьогоріч через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь, але головна ялинка країни все-таки буде.

Цього року ялинка буде штучною. Її висота сягатиме 30 метрів, а в основі ялинки буде пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією. за традицією головну ялинку країни запалять у День святого Миколая, 19 грудня.

Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві.

З 1 по 25 грудня до новорічних свят у Великій лаврській дзвіниці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника відкривається резиденція святого Миколая.

5 грудня на столичних Осокорках парк розваг Osocor Residence відкриє зимове містечко за мотивами книжок і фільмів про Гаррі Поттера.

19 грудня біля Офісу президента відкриється святкова локація з ковзанкою та резиденцією святого Миколая.