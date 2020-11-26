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    У Києві з’явиться грандіозна зимова локація за мотивами книг про Гаррі Поттера

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    Площа ковзанки&nbsp;800 кв. м - У Києві з’явиться грандіозна зимова локація за мотивами книг про Гаррі Поттера
    Площа ковзанки 800 кв. м
    Фото: Osocor Residence

    Зимову локацію з ковзанкою відкриють на Осокорках

    5 грудня на столичних Осокорках парк розваг Osocor Residence відкриє зимове містечко за мотивами книжок і фільмів про Гаррі Поттера. Відтепер у столиці з’явиться власний Хогсмід, де пануватиме магічна атмосфера й чарівний настрій.

    Про це повідомляють організатори.

    Велетенська локація, де влітку був пляж, з 5 грудня перетвориться на сповнене магії та чарів зимове містечко — Osocor Winter Village.

    Басейн перетвориться на гігантську ковзанку площею 800 квадратних метрів. На додачу до неї тут з'являться й інші зимові розваги: гірка, карусель, фуд-корти зі святковими смаколиками і бари з вершковим пивом та глінтвейном.

    Мешканці Хогсміда не залишать відвідувачів без майстер-класів з магії, зілляваріння та інших чарівних практик. Також на відвідувачів чекають ексклюзивні шоу і вистави, інстраграмні фотозони, зимова ярмарка.

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    У Києві з’явиться грандіозна зимова локація за мотивами книг про Гаррі Поттера
    У Києві з’явиться грандіозна зимова локація за мотивами книг про Гаррі Поттера
    У Києві з’явиться грандіозна зимова локація за мотивами книг про Гаррі Поттера
    У Києві з’явиться грандіозна зимова локація за мотивами книг про Гаррі Поттера
    У Києві з’явиться грандіозна зимова локація за мотивами книг про Гаррі Поттера
    Фото: Osocor Residence

    Відвідати столичний Хогсмід можна вже з 5 грудня. Він відкриватиме свої двері кожного дня протягом 3 зимових місяців.

    Хогсмід (англ. Hogsmeade) - селище чарівників із серії романів про Гаррі Поттера англійської письменниці Джоан Роулінг.

    Нагадаємо, цьогоріч через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь, але головна ялинка країни все-таки буде.

    Цього року ялинка буде штучною. Її висота сягатиме 30 метрів, а в основі ялинки буде пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією.

    Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві. 

    Як відомо, Кабінет міністрів може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята, хоча зараз введення більш жорстких заходів поки не розглядається.

    Київська влада закликає дітей та їхніх батьків утриматися від відвідування масових заходів під час різдвяно-новорічних свят, зокрема, від проведення традиційних концертів у школах і дитсадках.

    Теги: Київ новорічні свята карантин ялинка парк
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