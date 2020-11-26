У Києві з’явиться грандіозна зимова локація за мотивами книг про Гаррі Поттера

Зимову локацію з ковзанкою відкриють на Осокорках

5 грудня на столичних Осокорках парк розваг Osocor Residence відкриє зимове містечко за мотивами книжок і фільмів про Гаррі Поттера. Відтепер у столиці з’явиться власний Хогсмід, де пануватиме магічна атмосфера й чарівний настрій.

Про це повідомляють організатори.

Велетенська локація, де влітку був пляж, з 5 грудня перетвориться на сповнене магії та чарів зимове містечко — Osocor Winter Village.

Басейн перетвориться на гігантську ковзанку площею 800 квадратних метрів. На додачу до неї тут з'являться й інші зимові розваги: гірка, карусель, фуд-корти зі святковими смаколиками і бари з вершковим пивом та глінтвейном.

Мешканці Хогсміда не залишать відвідувачів без майстер-класів з магії, зілляваріння та інших чарівних практик. Також на відвідувачів чекають ексклюзивні шоу і вистави, інстраграмні фотозони, зимова ярмарка.

Відвідати столичний Хогсмід можна вже з 5 грудня. Він відкриватиме свої двері кожного дня протягом 3 зимових місяців.

Хогсмід (англ. Hogsmeade) - селище чарівників із серії романів про Гаррі Поттера англійської письменниці Джоан Роулінг.

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Як відомо, Кабінет міністрів може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята, хоча зараз введення більш жорстких заходів поки не розглядається.

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