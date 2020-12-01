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    Свято під вікнами Зеленського: на Банковій відкриють резиденцію святого Миколая з ковзанкою

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    Ковзанка на Банковій минулої зими - Свято під вікнами Зеленського: на Банковій відкриють резиденцію святого Миколая з ковзанкою
    Ковзанка на Банковій минулої зими
    Фото: Климентій Семенюк, Великий Київ

    На Банковій працюватиме святковий майданчик для дітей і дорослих «Миколай приймає друзів»

    Біля Офісу президента України на Банковій буде діяти не лише новорічна ковзанка, а й резиденція святого Миколая з каруселлю.

    Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Офісу президента.

    «На площі біля Офісу президента України на час новорічних свят працюватиме святковий майданчик для дітей і дорослих «Миколай приймає друзів». На його території буде розташовуватися каток, карусель, резиденція святого Миколая та святкові фотозони», — йдеться у відповіді на запит агентства.

    У резиденції діти зможуть написати й відправити листа святому Миколаю.

    Ковзанка, як і минулої зими, буде безкоштовною для всіх охочих.

    Водночас, на відміну від минулого року, покататися можна буде не тільки зі своїми ковзанами, а й взявши їх у тимчасове користування на місці безкоштовно.

    Відкриття локації відбудеться 19 грудня — у День святого Миколая.

    Передбачається, що святковий майданчик і фотозона діятимуть весь тиждень без вихідних з 10:00 до 21:00 і пропрацюють всю зиму.

    «Локація буде працювати з дотриманням всіх необхідних в умовах карантину заходів — обов'язковий масковий режим, оснащення дезінфекторами. Кількість відвідувачів на майданчику буде регулюватися при вході», — повідомила пресслужба Офісу президента.

    У разі введення локдауну рішення про роботу майданчика буде прийнято з урахуванням карантинних обмежень.

    Нагадаємо, цьогоріч через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь, але головна ялинка країни все-таки буде.

    Цього року ялинка буде штучною. Її висота сягатиме 30 метрів, а в основі ялинки буде пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією.

    Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві. 

    З 1 по 25 грудня до новорічних свят у Великій лаврській дзвіниці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника відкривається резиденція святого Миколая.

    5 грудня на столичних Осокорках парк розваг Osocor Residence відкриє зимове містечко за мотивами книжок і фільмів про Гаррі Поттера.

    Теги: Київ діти новорічні свята Офіс президента
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