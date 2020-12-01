Свято під вікнами Зеленського: на Банковій відкриють резиденцію святого Миколая з ковзанкою
На Банковій працюватиме святковий майданчик для дітей і дорослих «Миколай приймає друзів»
Біля Офісу президента України на Банковій буде діяти не лише новорічна ковзанка, а й резиденція святого Миколая з каруселлю.
Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Офісу президента.
«На площі біля Офісу президента України на час новорічних свят працюватиме святковий майданчик для дітей і дорослих «Миколай приймає друзів». На його території буде розташовуватися каток, карусель, резиденція святого Миколая та святкові фотозони», — йдеться у відповіді на запит агентства.
У резиденції діти зможуть написати й відправити листа святому Миколаю.
Ковзанка, як і минулої зими, буде безкоштовною для всіх охочих.
Водночас, на відміну від минулого року, покататися можна буде не тільки зі своїми ковзанами, а й взявши їх у тимчасове користування на місці безкоштовно.
Відкриття локації відбудеться 19 грудня — у День святого Миколая.
Передбачається, що святковий майданчик і фотозона діятимуть весь тиждень без вихідних з 10:00 до 21:00 і пропрацюють всю зиму.
«Локація буде працювати з дотриманням всіх необхідних в умовах карантину заходів — обов'язковий масковий режим, оснащення дезінфекторами. Кількість відвідувачів на майданчику буде регулюватися при вході», — повідомила пресслужба Офісу президента.
У разі введення локдауну рішення про роботу майданчика буде прийнято з урахуванням карантинних обмежень.
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