Свято під вікнами Зеленського: на Банковій відкриють резиденцію святого Миколая з ковзанкою

На Банковій працюватиме святковий майданчик для дітей і дорослих «Миколай приймає друзів»

Біля Офісу президента України на Банковій буде діяти не лише новорічна ковзанка, а й резиденція святого Миколая з каруселлю.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Офісу президента.

«На площі біля Офісу президента України на час новорічних свят працюватиме святковий майданчик для дітей і дорослих «Миколай приймає друзів». На його території буде розташовуватися каток, карусель, резиденція святого Миколая та святкові фотозони», — йдеться у відповіді на запит агентства.

У резиденції діти зможуть написати й відправити листа святому Миколаю.

Ковзанка, як і минулої зими, буде безкоштовною для всіх охочих.

Водночас, на відміну від минулого року, покататися можна буде не тільки зі своїми ковзанами, а й взявши їх у тимчасове користування на місці безкоштовно.

Відкриття локації відбудеться 19 грудня — у День святого Миколая.

Передбачається, що святковий майданчик і фотозона діятимуть весь тиждень без вихідних з 10:00 до 21:00 і пропрацюють всю зиму.

«Локація буде працювати з дотриманням всіх необхідних в умовах карантину заходів — обов'язковий масковий режим, оснащення дезінфекторами. Кількість відвідувачів на майданчику буде регулюватися при вході», — повідомила пресслужба Офісу президента.

У разі введення локдауну рішення про роботу майданчика буде прийнято з урахуванням карантинних обмежень.

Нагадаємо, цьогоріч через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь, але головна ялинка країни все-таки буде.

Цього року ялинка буде штучною. Її висота сягатиме 30 метрів, а в основі ялинки буде пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією.

Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві.

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