У центрі Києва вже звели каркас головної ялинки країни (фото)

Монтаж новорічної ялинки на Софійській площі розпочався 26 листопада

У Києві підготовка до новорічних свят у розпалі. На Софійській площі вже звели каркас головної ялинки країни.

Про це повідомляє Департамент культури Київської міської держадміністрації.

«2020 рік приніс нам чимало випробувань. І на Новий рік так хочеться відірватись від буденності, поринути у казку та повірити у чудеса. Саме тому цьогорічні новорічні локації матимуть тематику «Казковий ліс», - зазначили у Департаменті.

Незабаром буде оприлюднена мапа святкових локацій у столиці.

Як відомо, цьогоріч через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь, але головна ялинка країни все-таки буде.

Цього року ялинка буде штучною. Її висота сягатиме 30 метрів, а в основі ялинки буде пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією. за традицією головну ялинку країни запалять у День святого Миколая, 19 грудня.

Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві.

З 1 по 25 грудня до новорічних свят у Великій лаврській дзвіниці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника відкривається резиденція святого Миколая.

5 грудня на столичних Осокорках парк розваг Osocor Residence відкриє зимове містечко за мотивами книжок і фільмів про Гаррі Поттера.

19 грудня біля Офісу президента відкриється святкова локація з ковзанкою та резиденцією святого Миколая.