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    У центрі Києва вже звели каркас головної ялинки країни (фото)

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    Каркас новорічної ялинки вже встановлено - У центрі Києва вже звели каркас головної ялинки країни (фото)
    Каркас новорічної ялинки вже встановлено
    Фото: Департамент культури КМДА

    Монтаж новорічної ялинки на Софійській площі розпочався 26 листопада

    У Києві підготовка до новорічних свят у розпалі. На Софійській площі вже звели каркас головної ялинки країни.

    Про це повідомляє Департамент культури Київської міської держадміністрації. 

    «2020 рік приніс нам чимало випробувань. І на Новий рік так хочеться відірватись від буденності, поринути у казку та повірити у чудеса. Саме тому цьогорічні новорічні локації матимуть тематику «Казковий ліс», - зазначили у Департаменті.

    Незабаром буде оприлюднена мапа святкових локацій у столиці.

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    У центрі Києва вже звели каркас головної ялинки країни (фото)
    У центрі Києва вже звели каркас головної ялинки країни (фото)
    У центрі Києва вже звели каркас головної ялинки країни (фото)

    Як відомо, цьогоріч через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь, але головна ялинка країни все-таки буде.

    Цього року ялинка буде штучною. Її висота сягатиме 30 метрів, а в основі ялинки буде пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією. за традицією головну ялинку країни запалять у День святого Миколая, 19 грудня.

    Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві. 

    З 1 по 25 грудня до новорічних свят у Великій лаврській дзвіниці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника відкривається резиденція святого Миколая.

    5 грудня на столичних Осокорках парк розваг Osocor Residence відкриє зимове містечко за мотивами книжок і фільмів про Гаррі Поттера.

    19 грудня біля Офісу президента відкриється святкова локація з ковзанкою та резиденцією святого Миколая.

    Теги: Київ новорічні свята КМДА ялинка
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