Пориньте в новорічну магію: у Києві відкривається резиденція святого Миколая

Резиденція святого Миколая працює у Лаврі кожного року

Резиденція святого Миколая працюватиме з дотриманням карантинних обмежень

З 1 по 25 грудня до новорічних свят у Великій лаврській дзвіниці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника відкривається резиденція святого Миколая.

Про це повідомляється на сайті заповідника.

Усі охочі зможуть зустрітися зі святим Миколаєм, побачити традиційну арку бажань, оглянути твори художників Міжнародного мистецького проєкту «Мальована стрічка», які презентують графічні роботи-комікси «Святий Миколай. Історія у картинках».

Яскравим доповненням цьогорічної резиденції стануть авторські роботи художниць ГО «Асоціація майстрів клаптикового шиття України», UAHA (Українська Асоціація Ручної Творчості), майстрів Євгенія Могилевцева, Яни Власенко-Бернацької, Ангеліни Пан та інших.

Вперше на гостини до святого Миколая завітають герої улюблених казок із колекції Державного музею іграшки. В експозиційному просторі близько 30 майстрів представлять свої художні твори, виконані у різних техніках: графіка, пап’є-маше, порцеляна, різьблення по дереву, текстиль, кераміка, печворк тощо.

Протягом усієї роботи резиденції для дітей триватимуть майстер-класи та інтерактивна програма «Таємниця чарівного дзвоника». Гості ознайомляться з дивовижною школою святого Миколая, стануть свідками чарівного навчання, поринуть у передноворічну магію свята та переконаються у силі новорічних чудес.

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю, з 14:00 до 16:30.

Адреса: вул. Лаврська, 9, Велика лаврська дзвіниця.

У зв’язку з проведенням ремонтно-реставраційних робіт на Троїцькій надбрамній церкві, вхід для відвідувачів – з боку Лаврського провулку через ворота Всіхсвятської церкви (Економічна брама).

Всі заходи відбуватимуться з дотриманням карантинних обмежень.