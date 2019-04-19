Підготовка до дебатів: територію «Олімпійського» перевіряють вибухотехніки та кінологи (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Безпеку людей під час дебатів на стадіоні охоронятимуть більше як 10 тис. правоохоронців

Національна поліція завершує підготовчі заходи із забезпечення публічної безпеки під час масових заходів на НСК «Олімпійський». Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

Зараз вибухотехнічні групи, кінологи перевіряють територію.

Всього публічну безпеку людей забезпечуватимуть понад 10 тисяч поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії та ДСНС.

Як повідомлялося, в район НСК «Олімпійський» у Києві з самого ранку стягуються правоохоронці.

Рух на більшості вулиць довкола «Олімпійського» вже перекрито.

Нагадаємо, у КМДА заявили, що місто готове до проведення масових заходів на НСК «Олімпійський».

19 квітня обмежать вхід на станції метро «Льва Толстого» і «Олімпійську». Обмеження на вхід планують застосувати з 18:00 до 19:00, на вихід – після завершення заходу. На станцію «Палац спорту» будуть запускати без обмежень.

Також сьогодні орієнтовно з 12:00 і до завершення заходів вносяться зміни у роботу тролейбусів маршрутів №№ 3, 9, 12, 14, 15, 40, 40к та автобусів маршрутів №№ 5, 20, 55, 69.

Напередодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що на передвиборних дебатах між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійському» будуть присутні близько 60 тисяч людей.

У МВС повідомили, що під час перевірок при вході на НСК «Олімпійський» на передвиборчі дебати 19 квітня правоохоронці будуть вилучати у глядачів будь-які предмети, схожі на зброю, а також продукти, які можуть бути використані для кидання.

Раніше у штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському».



