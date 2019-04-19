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    До «Олімпійського» стягують силовиків, дороги перекрито (фото)

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    Правоохоронці йдуть до&nbsp;НСК &laquo;Олімпійський&raquo;&nbsp; - До «Олімпійського» стягують силовиків, дороги перекрито (фото)
    Правоохоронці йдуть до НСК «Олімпійський» 
    Фото: УНН

    В районі «Олімпійського» також помічені автозаки

    В район НСК «Олімпійський» у Києві, де сьогодні заплановано проведення дебатів між кандидатами на посаду президента України, з самого ранку стягуються правоохоронці.

    На разі на вулицях, прилеглих до спортивної арени, можна побачити десятки автомобілів та автобусів поліції, колони правоохоронців підходять на площу поряд зі стадіоном, повідомляє УНН.

    В районі «Олімпійського» також були помічені автозаки та автомобілі, ймовірно, з нацгвардійцями.

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    До «Олімпійського» стягують силовиків, дороги перекрито (фото)
    До «Олімпійського» стягують силовиків, дороги перекрито (фото)
    До «Олімпійського» стягують силовиків, дороги перекрито (фото)
    До «Олімпійського» стягують силовиків, дороги перекрито (фото)
    До «Олімпійського» стягують силовиків, дороги перекрито (фото)
    До «Олімпійського» стягують силовиків, дороги перекрито (фото)
    До «Олімпійського» стягують силовиків, дороги перекрито (фото)

    Рух на більшості вулиць довкола «Олімпійського» вже перекрито.

    Нагадаємо, у КМДА заявили, що місто готове до проведення масових заходів на НСК «Олімпійський».

    19 квітня обмежать вхід на станції метро «Льва Толстого» і «Олімпійську». Обмеження на вхід планують застосувати з 18:00 до 19:00, на вихід – після завершення заходу. На станцію «Палац спорту» будуть запускати без обмежень.

    Також сьогодні орієнтовно з 12:00 і до завершення заходів вносяться зміни у роботу тролейбусів маршрутів №№ 3, 9, 12, 14, 15, 40, 40к та автобусів маршрутів №№ 5, 20, 55, 69. 

    Напередодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що на передвиборних дебатах між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійському» будуть присутні близько 60 тисяч людей.

    У МВС повідомили, що під час перевірок при вході на НСК «Олімпійський» на передвиборчі дебати 19 квітня правоохоронці будуть вилучати у глядачів будь-які предмети, схожі на зброю, а також продукти, які можуть бути використані для кидання.

    Раніше у штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському».

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