До «Олімпійського» стягують силовиків, дороги перекрито (фото)



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Правоохоронці йдуть до НСК «Олімпійський» Фото: УНН

В районі «Олімпійського» також помічені автозаки

В район НСК «Олімпійський» у Києві, де сьогодні заплановано проведення дебатів між кандидатами на посаду президента України, з самого ранку стягуються правоохоронці.

На разі на вулицях, прилеглих до спортивної арени, можна побачити десятки автомобілів та автобусів поліції, колони правоохоронців підходять на площу поряд зі стадіоном, повідомляє УНН.

В районі «Олімпійського» також були помічені автозаки та автомобілі, ймовірно, з нацгвардійцями.

Рух на більшості вулиць довкола «Олімпійського» вже перекрито.

Нагадаємо, у КМДА заявили, що місто готове до проведення масових заходів на НСК «Олімпійський».

19 квітня обмежать вхід на станції метро «Льва Толстого» і «Олімпійську». Обмеження на вхід планують застосувати з 18:00 до 19:00, на вихід – після завершення заходу. На станцію «Палац спорту» будуть запускати без обмежень.

Також сьогодні орієнтовно з 12:00 і до завершення заходів вносяться зміни у роботу тролейбусів маршрутів №№ 3, 9, 12, 14, 15, 40, 40к та автобусів маршрутів №№ 5, 20, 55, 69.

Напередодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що на передвиборних дебатах між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійському» будуть присутні близько 60 тисяч людей.

У МВС повідомили, що під час перевірок при вході на НСК «Олімпійський» на передвиборчі дебати 19 квітня правоохоронці будуть вилучати у глядачів будь-які предмети, схожі на зброю, а також продукти, які можуть бути використані для кидання.

Раніше у штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському».