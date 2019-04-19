Стало відомо, скільки мільйонів Порошенко та Зеленський за тиждень витратили на агітацію



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21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів

НАЗК затвердило аналіз проміжних фінансових звітів з 7 по 13 квітня про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів Порошенка та Зеленського

Кандидат у президенти Петро Порошенко витратив на агітацію перед другим туром у період з 7 по 13 квітня майже 97 мільйонів гривень, його опонент Володимир Зеленський - 50,4 мільйони.

Про це 19 квітня повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначається, що НАЗК затвердило аналіз проміжних фінансових звітів з 7 по 13 квітня про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів Порошенка та Зеленського.

За інформацією НАЗК, фінансові звіти, що подавалися розпорядниками рахунків виборчих фондів кандидатів, перевірялися на відповідність порядку подання і повноту заповнення, відповідність звітних даних інформації, отриманої від банків, на дотримання обмежень у здійсненні внесків, зокрема щодо наявності податкового боргу в суб’єкта, який здійснює внесок (відповідно до ст. 15 ЗУ «Про політичні партії в Україні», ст. 43 ЗУ «Про вибори президента України»).

«За результатами аналізу проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів порушень відповідності поданих фінансових звітів інформації, отриманій від банків, не встановлено», - заявили в Нацагентстві з питань запобігання корупції.

Як відомо, о 19 годині 19 квітня мають відбутися дебати кандидатів на НСК «Олімпійський» у Києві.

Потім дебати за законом мають відбутися в телестудії Суспільного мовника. Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.