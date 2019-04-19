Багато автозаків та поліції. Як у Києві готуються до дебатів між Порошенком та Зеленським



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Фото: facebook.com/denys.ivanesko

«Ми до дебатів готуємося або до арештів?»

У Києві сьогодні мають відбутися дебати між кандидатам у президенти України Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Зокрема, у центр столиці поруч з НСК «Олімпійський» вже стягнуто значну кількість працівників поліції та автозаків.

«Вся Спортивна площа в автозаках. Ми до дебатів готуємося або до арештів?», - іронізує журналіст Денис Іванеско.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 квітня, у центрі Києва поліцейські обмежуватимуть рух транспорту у зв’язку із проведенням масових заходів на НСК «Олімпійський».

Зокрема, обмеження діятиме з 10:00 до 22:00 на 9 ділянках:

вул. Велика Васильківська – від вул. Ділової до вул. Саксаганського;

вул. Ділова – від вул. Великої Васильківської до вул. Василя Тютюнника;

вул. Василя Тютюнника – від вул. Івана Федорова до вул. Ділової;

вул. Фізкультури — від вул. Антоновича до НСК «Олімпійський»;

вул. Жилянська – від вул. Антоновича до вул. Шота Руставелі; вул. Шота Руставелі – від вул. Жилянської до вул. Саксаганського;

вул. Саксаганського – від вул. Еспланадної до вул. Великої Васильківської;

вул. Еспланадна – від вул. Басейної до вул. Саксаганського;

вул. Рогнідинська – від вул. Шота Руставелі до вул. Еспланадної.

У поліції просять громадян врахувати цю інформацію та обирати інші маршрути слідування, аби уникнути незручностей.

Крім того, 19 квітня обмежать вхід на станції метро «Льва Толстого» і «Олімпійську». Обмеження на вхід планують застосувати з 18:00 до 19:00, на вихід – після завершення заходу. На станцію «Палац спорту» будуть запускати без обмежень.

Також завтра орієнтовно з 12:00 і до завершення заходів вносяться зміни у роботу тролейбусів маршрутів №№ 3, 9, 12, 14, 15, 40, 40к та автобусів маршрутів №№ 5, 20, 55, 69.

Транспорт курсуватиме наступним чином:

тролейбуси маршруту № 3 від Залізничного масиву (вул. Волгоградська) до залізничного вокзалу «Південний»;

тролейбуси маршруту № 9 від Міжнародного аеропорту «Київ» («Жуляни») до залізничного вокзалу «Південний»;

тролейбуси маршруту № 12 від ст. м. «Васильківська» до ст. м. «Либідська»;

тролейбуси маршруту № 14 від Ботанічного саду до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);

тролейбуси маршруту № 15 від ст. м. «Видубичі» до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);

тролейбуси маршрутів №№ 40, 40к від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);

автобуси маршруту № 5 у напрямку залізничного вокзалу від вул. Ізюмської до вул. Ямської за власною трасою, далі вул. Казимира Малевича – вул. Короленківська – вул. Тарасівська, далі за власним маршрутом;

автобуси маршруту № 20 від ж/м Корчувате до вул. Ділової;

автобуси маршруту № 55 від Дарницької площі до вул. Басейної;

автобуси маршруту № 69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської.

Нагадаємо, у КМДА заявили, що місто готове до проведення масових заходів на НСК «Олімпійський».

Напередодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що на передвиборних дебатах між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійському» будуть присутні близько 60 тисяч людей.

У МВС повідомили, що під час перевірок при вході на НСК «Олімпійський» на передвиборчі дебати 19 квітня правоохоронці будуть вилучати у глядачів будь-які предмети, схожі на зброю, а також продукти, які можуть бути використані для кидання.

Раніше у штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському».