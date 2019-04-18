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    Київське метро перейде на особливий режим на час дебатів на стадіоні

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    Київське метро перейде на особливий режим на час дебатів на стадіоні

    Можливе обмеження на вхід на трьох станціях метро

    У п’ятницю, 19 квітня, на час проведення масових заходів на НСК «Олімпійський» - передвиборчих дебатів – вносяться зміни в роботі метро. Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».

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    Так, введено особливий режим роботи трьох станцій з 18:00 до 19:00:

    • «Площа Льва Толстого»: на вихід працює лише один ескалатор, можливе скупчення людей
    • «Олімпійська» працюватиме з можливими обмеженнями на вхід
    • «Палац спорту» працюватиме без обмежень.

    У метрополітені попереджають, що перед та після події можливе обмеження на вхід на всіх трьох станціях.

    Зазначається, що зміни вводяться заради безпеки пасажирів.

    Як повідомлялося, 18-19 квітня також можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в столиці у зв’язку з проведенням масових заходів на НСК «Олімпійський».

    У КМДА заявили, що місто готове до проведення масових заходів на НСК «Олімпійський».

    Напередодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що на передвиборних дебатах між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійському» будуть присутні близько 60 тисяч людей.

    У МВС повідомили, що під час перевірок при вході на НСК «Олімпійський» на передвиборчі дебати 19 квітня правоохоронці будуть вилучати у глядачів будь-які предмети, схожі на зброю, а також продукти, які можуть бути використані для кидання.

    Раніше у штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському».

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