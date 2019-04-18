Київське метро перейде на особливий режим на час дебатів на стадіоні



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Можливе обмеження на вхід на трьох станціях метро

У п’ятницю, 19 квітня, на час проведення масових заходів на НСК «Олімпійський» - передвиборчих дебатів – вносяться зміни в роботі метро. Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».

Так, введено особливий режим роботи трьох станцій з 18:00 до 19:00:

«Площа Льва Толстого»: на вихід працює лише один ескалатор, можливе скупчення людей

«Олімпійська» працюватиме з можливими обмеженнями на вхід

«Палац спорту» працюватиме без обмежень.

У метрополітені попереджають, що перед та після події можливе обмеження на вхід на всіх трьох станціях.

Зазначається, що зміни вводяться заради безпеки пасажирів.

Як повідомлялося, 18-19 квітня також можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в столиці у зв’язку з проведенням масових заходів на НСК «Олімпійський».

У КМДА заявили, що місто готове до проведення масових заходів на НСК «Олімпійський».

Напередодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що на передвиборних дебатах між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійському» будуть присутні близько 60 тисяч людей.

У МВС повідомили, що під час перевірок при вході на НСК «Олімпійський» на передвиборчі дебати 19 квітня правоохоронці будуть вилучати у глядачів будь-які предмети, схожі на зброю, а також продукти, які можуть бути використані для кидання.

Раніше у штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському».