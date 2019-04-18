У Кличка звітують: Київ готовий до дебатів на «Олімпійському»



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19 квітня на НСК «Олімпійський» пройдуть передвиборчі дебати

Місто забезпечить чергування 20 бригад швидкої допомоги та оперативно-рятувальних служб

Київ готовий до проведення масових заходів на НСК «Олімпійський». Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його словами, у разі необхідності, у період проведення масових заходів може бути обмеження на вхід (або закриття) станцій метрополітену «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого».

«Для проведення заходу на належному рівні місто забезпечить чергування 20 бригад швидкої допомоги та оперативно-рятувальних служб», – зауважив Поворозник.

Він наголосив, що власникам об’єктів роздрібної торгівлі рекомендовано обмежити продаж алкогольних напоїв.

Окрім того, 18-19 квітня можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в столиці у зв’язку з проведенням масових заходів на НСК «Олімпійський».

«У разі перекриття руху на прилеглих вулицях до НСК «Олімпійський» можливі зміни у розкладі та маршрутах слідування громадського транспорту. Киянам на приватних авто потрібно врахувати можливі перекриття, заздалегідь спланувати маршрути руху та місця для паркування авто. Просимо з розумінням поставитись до можливих тимчасових незручностей», – підкреслив Поворозник.

Напередодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що на передвиборних дебатах між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійському» будуть присутні близько 60 тисяч людей.

У МВС повідомили, що під час перевірок при вході на НСК «Олімпійський» на передвиборчі дебати 19 квітня правоохоронці будуть вилучати у глядачів будь-які предмети, схожі на зброю, а також продукти, які можуть бути використані для кидання.

Раніше у штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському».