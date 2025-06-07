Аварійні служби ліквідовують наслідки прориву водопровідної труби

У Києві прорвало трубу на вулиці Великій Васильківській. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У КМДА зазначають, що аварійні служби ліквідовують наслідки прориву водопровідної труби, який стався на Великій Васильківській у Києві.

Інцидент трапився поблизу будинку №112. За попередніми даними, внаслідок прориву труби водопостачання було підмито опору світлофора. Інформації про постраждалих або пошкодження майна не надходило.

На місці вже працюють фахівці «Київводоканалу», які займаються усуненням аварії. Через ремонтні роботи можливі тимчасові ускладнення в русі транспорту.

У Києві прорвало трубу на вулиці Великій Васильківській - КМДА



Через це підмило опору світлофора. Потерпілих та пошкодженого майна немає.



Аварійні служби вже ліквідовують пошкодження трубопроводу pic.twitter.com/LCR1GgVdrq — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 7, 2025

Нагадаємо, у столиці завершено демонтаж гуртового ринку поблизу Центрального залізничного вокзалу. За понад пів року послідовної роботи фахівцям «Київблагоустрою» вдалося звільнити територію від майже 150 тимчасових споруд контейнерного типу. Загальна площа демонтованих об’єктів сягає 4 тис.кв.м. Комунальники зауважили, що колишній гуртовий ринок тривалий час перебував у занедбаному стані, формуючи довкола себе атмосферу безладу.

З початку 2025 року у столиці прибрали 2 286 тимчасових елементів благоустрою, термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні. Роботи виконували демонтажні бригади комунального підприємства спільно з власниками цих споруд.

До слова, у Києві відбулися перші електронні аукціони в системі Prozorro.Продажі, що надають підприємцям право орендувати комунальні локації для розміщення тимчасових споруд. За словами мера Києва Віталія Кличка, вже укладено 12 договорів оренди на пʼять років щодо об'єктів у Печерському районі. Найвища місячна вартість оренди, за словами Кличка, зафіксована на даний момент, становить 203 тис. грн без ПДВ за локацію на вулиці Бастіонній.