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На Алеї захисників України відкрито пам'ятний знак «Сили спеціальних операцій»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Алеї захисників України відкрито пам'ятний знак «Сили спеціальних операцій»
У відкритті знака взяли участь воїни та представники командування ССО
фото: КМВА

На знаку зображено сліди сталевих кігтів вовка 

У столиці відкрили новий елемент Алеї захисників України – памʼятний знак «Сили спеціальних операцій». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

На знаку зображено сліди сталевих кігтів вовка, що розривають лінію оборони ворога.

На знаку зображено сліди сталевих кігтів вовка, що розривають лінію оборони ворога
На знаку зображено сліди сталевих кігтів вовка, що розривають лінію оборони ворога
фото: КМДА

«І не дарма ми підносимо воїнів ССО в порівнянні до міфічних вовкулак, адже вони виконують надлюдську роботу. Проводять операції вдень і вночі, на землі і в повітрі, на «нулі» і у ворожому тилу. Їхня робота триває тихо і вміло, а результат відчутний для противника», – йдеться у повідомленні.

У відкритті взяли участь воїни та представники командування ССО, ветерани російсько-української війни, духовенство, представники Київської міської військової адміністрації. Командування ССО висловило вдячність Культурним силам за ініціативу створення Алеї захисників України та відкриття пам'ятного знаку, присвяченого бійцям Сил спеціальних операцій.

У відкритті знака взяли участь воїни та представники командування ССО
У відкритті знака взяли участь воїни та представники командування ССО
фото: КМДА

Алея захисників України – спільна ініціатива Збройних Сил України, Сухопутних військ ЗСУ та обʼєднання «Культурні сили».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом установив 27 травня Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Як зазначило командування Сил спеціальних операцій, дату було обрано не випадково. «У цей день 2014 року воїни полків спецпризначення, майбутніх ССО, разом з побратимами з інших складових Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від ворожих військ та встановили прапор України», – кажуть військові.

Водночас окремим наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трепака, дата 29 липня визначена днем вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій.

До слова, Сили спеціальних операцій ЗСУ створили спеціальну платформу, де кожен охочий може долучитися до руху опору. Для цього необхідно заповнити відповідну анкету на сайті.

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Теги: робота Київ військові ЗСУ

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