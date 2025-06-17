Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві знищено меморіальний мурал із цитатою Катерини Гандзюк

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві знищено меморіальний мурал із цитатою Катерини Гандзюк
Замість муралу тепер свіжопофарбована стіна
колаж: glavcom.ua

Графіті, що понад п'ять років слугувало символом пам'яті, було стерто напередодні дня народження Гандзюк

У Києві з фасаду будівлі на Поштовій площі зник мурал із цитатою херсонської активістки Катерини Гандзюк, яка померла у 2018 році внаслідок спланованого нападу. Графіті, що понад п'ять років слугувало символом пам'яті та закликом до справедливості, було стерто напередодні 40-го дня народження Гандзюк. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спільноту «Хто замовив Катерину Гандзюк?». 

Вигляд муралу до його зникнення
Вигляд муралу до його зникнення
фото х відкритих джерел

«Багато хто з вас знає, в Києві на Поштовій площі замалювали мурал із відомою фразою Каті, який став місцем памʼяті про неї. Про це напишемо в наступному пості. Поки що дякуємо небайдужим громадянам, що помітили і написали про це», – йдеться у дописі спільноти. 

Зараз замість муралу гола стіна
Зараз замість муралу гола стіна
фото: arina.kts

Графіті з цитатою Катерини Гандзюк з’явилось на Поштовій площі в Києві у 2019 році. Його створили активісти ініціативи «Хто замовив Катерину Гандзюк». Відтоді це місце стало умовним меморіалом – там проводились акції в пам’ять загиблої активістки.

Мурал був одним із багатьох нагадувань про жорстокий напад на Катерину Гандзюк, який стався 31 липня 2018 року. Її облили сірчаною кислотою, і через три місяці, 4 листопада, Катерина померла в лікарні. Справа Гандзюк викликала широкий суспільний резонанс і стала символом боротьби за справедливість та припинення нападів на громадських активістів в Україні.

Причини зникнення муралу наразі невідомі. Громадськість очікує на офіційні роз'яснення щодо цієї ситуації.

Зауважимо, така ситуація з муралом, присвяченим Гандзюк, сталася не вперше. Зокрема, 5 листопада 2020 року у Львові, на вулиці Замковій, було знищено мурал із зображенням Катерини Гандзюк. Мурал знищили наступного дня після другої річниці смерті Катерини Гандзюк. Стіна, на якій був намальований мурал, належить Львівському університету МВС. Речниця університету, Галина Лемішко, зазначила, що ніхто не звертався за дозволом на створення муралу. За її словами, стіна є частиною історичного комплексу, і університет не має повноважень давати такі дозволи – для цього потрібно звертатися до органів місцевого самоврядування.    

У липні 2022 року, під час окупації Херсона, росіяни замалювали фарбою стінопис «Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані» на будівлі Херсонської міськради.

Знищення муралу на будівлі Херсонської міськради
Знищення муралу на будівлі Херсонської міськради
фото з відкритих джерел

До слова, розгляд апеляційної скарги на вирок у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк може початися наново через відставку одного із членів колегії суддів. Суддя, яка головує у справі Гандзюк, оголосила, що один із суддів може піти у відставку через досягнення 65-річного віку. Адвокати вважають, що заміна складу суду є підставою для того, щоб справу розглядали наново.

31 липня 2018 року радницю міського голови Херсона та відому активістку Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку. З опіками її доставили до реанімації в обласну лікарню. У Катерини постраждали понад 40% тіла – кислота потрапила їй на спину, голову, руку, око.

Уже наступного дня санітарним бортом Катерину екстрено перевезли до Києва. Упродовж наступних трьох місяців вона перенесла низку складних операцій. А втім, організм 33-річної жінки не витримав наслідків хімічних опіків. 4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла.

За три тижні до смерті під час розмови з журналістами Катерина Гандзюк повідомила, що вважає замовником нападу на неї Владислава Мангера – тодішнього голову Херсонської облради.

Нагадаємо, засуджений за вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Микита Грабчук розповів, що погодився напасти на жінку на прохання свого колишнього командира Сергія Торбіна. За словами Грабчука, йому сказали, що Гандзюк має проросійські погляди, тому її треба «провчити» – завдати тілесні ушкодження, щоб жінка втратила працездатність. Про це повідомляє видання Watchers.

До слова, у березні 2022 року окупанти обікрали та пошкодили квартиру Каті Гандзюк у Херсоні.

Читайте також:

Теги: Київ мурал Катерина Гандзюк пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ремонтні роботи на проспекті Соборності проводитимуть поетапно без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці
Рух проспектом Соборності частково обмежено до 18 червня
11 червня, 08:20
Кличко: Київрада має внести зміни до Програми розвитку та бюджету столиці
Кличко: Київрада має внести зміни до Програми розвитку та бюджету столиці
10 червня, 12:35
ДСНС: Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару
У Києві загинуло троє рятувальників під час ліквідації наслідків ударів РФ
6 червня, 08:58
Дитина повинна знати: вона не сама
Булінг у приватній школі Києва: батьки виграли дві справи і створили прецедент
2 червня, 15:26
Пожежа сталася на вулиці Соляна в одноповерховому відселеному будинку
У Києві вночі палав порожній будинок
30 травня, 10:15
Вистава «Наталка Полтавка» святкує 20 років
Театр Франка відзначив 20-річчя вистави «Наталка Полтавка» просто неба у Пирогові (фото)
29 травня, 08:53
У Києві є руйнування після ворожої атаки
Атака Росії на Київ: КМВА розповіла про наслідки
25 травня, 05:16
День Києва. Які райони столиці найбільше підтримували проросійські сили? Дані публікуються вперше
День Києва. Які райони столиці найбільше підтримували проросійські сили? Дані публікуються вперше Мегаполіс
22 травня, 10:45
В ході обшуків вилучено медичну документацію військовослужбовців, щодо яких приймалися неправомірні рішення
Прикордонники викрили на корупції голову гарнізонної ВЛК у Києві
21 травня, 08:25

Новини

У Києві знищено меморіальний мурал із цитатою Катерини Гандзюк
У Києві знищено меморіальний мурал із цитатою Катерини Гандзюк
Масований обстріл Києва: лікарі повідомили про стан поранених
Масований обстріл Києва: лікарі повідомили про стан поранених
Атака на Київ: загинуло 15 людей, понад 100 постраждалих (фото, відео)
Атака на Київ: загинуло 15 людей, понад 100 постраждалих (фото, відео)
Гелікоптери скинули понад 100 тонн води. Київ гасить пожежі після атаки росіян
Гелікоптери скинули понад 100 тонн води. Київ гасить пожежі після атаки росіян
Агент елітного підрозділу російського ГРУ коригував ракетні удари по Київщині
Агент елітного підрозділу російського ГРУ коригував ракетні удари по Київщині
Багатоповерхівка у Києві, яку росіяни зруйнували ракетою. Фото з висоти пташиного польоту
Багатоповерхівка у Києві, яку росіяни зруйнували ракетою. Фото з висоти пташиного польоту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 червня 2025
71K
Президент США втік із саміту G7? Макрон накинувся на Трампа, деталі скандалу
44K
Трамп терміново повертається у Вашингтон із саміту G-7
35K
На Київщині чоловіка вкусила рідкісна отруйна змія
18K
Мелоні зробила промовистий жест після слів Макрона на саміті G7

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Вчора, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua