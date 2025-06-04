У столиці введено обмеження на рух вантажівок: в чому причина

Час дії обмежень може змінюватися, відповідно до погодних умов

Із 5 червня у столиці буде обмежено рух великовагового автотранспорту у зв’язку зі спекою. Час дії обмеження встановлюватимуть відповідно до температурного режиму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Так, за прогнозом Укргідрометцентру, в найближчі дні очікується підвищення температури повітря вище +28 ºС. Для збереження дорожнього покриття на вулицях і дорогах міста в цей період обмежать рух для великовагового автотранспорту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху здійснюватиме Управління патрульної поліції у м. Києві.

У КМДА нагадали, що такі зміни вводять відповідно до розпорядження від 07.07.2012 № 1173 «Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря».

«Главком» писав, що за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, літня спека прийде до України 5 червня. Згідно з опублікованою нею картою, спекотно також буде на сході та в центрі країни.

Як відомо, через квітневі заморозки постраждали плодові, городні, розсада – те, що було рано висаджено і досягло фази цвітіння. Не було запилення, відбулося замерзання квіток, зав'язі – тому урожай плодових буде дуже низький, а деяких культур (абрикосів) майже не буде.