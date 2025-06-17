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У Києві є постраждалі внаслідок російської атаки (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві є постраждалі внаслідок російської атаки (оновлено)
Київ досі продовжують атакувати «шахеди»

Деяких постраждалих госпіталізували, іншим надали допомогу на місці

У ніч на 17 червня під атакою «шахедів» опинився Київ, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За інформацією мера столиці, на центр Києва рухається велика група ворожих БпЛА.

Кличко повідомив, що в Соломʼянському районі медики госпіталізували чотирьох постраждалих, п'ятьом надали допомогу на місці. Всього дев'ять людей отримали травми через атаку. Крім того, відомо, що сталася пожежа в нежитловій забудові, а у Святошинському районі горять складські приміщення. Всі служби на місці.

Також виїхала бригада на виклик в Оболонський та Дарницький райони.

«Вже 11 постраждалих у столиці. Усі в Соломʼянському районі. Шістьох медики госпіталізували. Пʼятьом надали допомогу на місці», – повідомив Кличко.

Кількість постраждалих у Києві знову зросла:

«Наразі 16 постраждалих у столиці. Найбільше – в Соломʼянському районі. Також до медиків звернулися двоє постраждалих у Дарницькому та один в Дніпровському районі. Їм надали допомогу», – повідомив Кличко.

Варто нагадати, що внаслідок атаки на Харків увечері 7 червня зазнали поранень понад 40 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Президент назвав обстріл росіян терористичним та вкотре закликав примусити Москву до миру.

«Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус Росії до миру», – заявив він.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по будинку у Луцьку під завалами загинула молода пара. Микола та Іванна жили на восьмому поверсі будинку, де був приліт. Вони не виходили на зв'язок, була думка, що станеться диво, але, на жаль, вони загинули від атаки окупаційної російської армії.

Також пошкоджень зазнав готель «Мотор» у Луцьку, де перебувала частина членів української збірної з легкої атлетики. Спортсмени приїхали до Луцька для участі в національному чемпіонаті. Унаслідок російської атаки ніхто з них не загинув, але кімнати, у яких вони жили, зазнали пошкоджень: там вибило вікна та двері. Одна зі спортсменок також опублікувала відео, на якому зафіксовано декілька влучань поспіль. 

Як відомо, Росія здійснила масовану атаку проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати. Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони.

Теги: пожежа вибух Київ

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