Справа Тупицького: прокурори програли відвід, суддю Вовка повернули

Прокурори добиваються у слідчого судді, аби той застосував привід до ексголови КС Олександра Тупицького за систематичне ігнорування засідань.

Наступне засідання з обрання міри запобіжного заходу колишньому голові Конституційного суду відбудеться 1 червня

Суддя Печерського районного суду Києва Крістіна Константінова залишила без задоволення заяву прокурора Олексія Донського щодо відводу слідчого судді Сергія Вовка у справі про застосування запобіжного заходу колишньому голові Конституційного суду (КС). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 25 травня.

19 травня прокурор Донський заявив відвід судді Вовку. На його думку, служитель Феміди порушив норми КПК України щодо термінів розгляду клопотання, яке зайшло до Печерського суду ще 31 березня. Крім цього, у цій справі не вживаються заходи для явки підозрюваного ексголови КС Олександра Тупицького в судове засідання, привід за клопотанням прокурора не застосовується. Відтак у прокурора з’явилися сумніви у неупередженості слідчого судді Сергія Вовка.

У судовому засіданні інший прокурор Новіков також підтримав вказану заяву про відвід.

Водночас, як з’ясувала суддя Константінова, прокурор не довів наявність обставин, які б викликали обґрунтовані сумніви в неупередженості слідчого судді Вовка і унеможливлювали б винесення ним об`єктивного рішення у справі. Адже незгода сторони із вчиненими процесуальними діями судді та прийнятими процесуальними рішеннями не є підставою для його відводу, сказано в ухвалі суду.

Таким чином, суддя Вовк знову повертається до розгляду клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до Тупицького. Наступне засідання відбудеться 1 червня о 10 ранку.

Додамо, що з моменту розгляду справи про застосування запобіжного заходу, ексголова КС жодного разу не прийшов до суду. Щоразу його захисники заявляють клопотання про перенесення розгляду, посилаючись на перебування на лікуванні їхнього клієнта.

Нагадаємо в четвер, 27 травня, стало відомо, що суд закрив адмінсправу проти Олександра Тупицького. НАЗК направило до суду два протоколи щодо адмінпорушень Тупицького. Протоколи стосуються дій Тупицького в умовах конфлікту інтересів під час участі в голосуванні за рішення КСУ з електронного декларування та недекларування ділянок у Криму.

Як раніше писав «Главком», ексголову Конституційного суду України Олександра Тупицького судитимуть за злочини проти правосуддя. Розслідуванням встановлено, що в жовтні 2018 року обвинувачений з корисливих мотивів та в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка, переслідуючи мету, щоб він відмовився від давання показань або надав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Крім того, упродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, 13 травня за місцем проживання Олександра Тупицького проходив обшук.

30 квітня в.о. голови Конституційного суду Сергій Головатий розпорядився призупинити виплату заробітної плати та заборонити користуватись службовим автомобілем своєму попереднику Олександру Тупицькому та колишньому судді Олександру Касмініну.

12 квітня співробітники Державної охорони не пустили відстороненого суддю Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду України на спеціальне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.

Відомо, що Тупицький скликав засідання Конституційного суду через указ президента. Воно мало відбутися 12 квітня. 27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.

У січні ДБР повідомило про підозру Тупицькому за ч. 2 ст. 384 та ст. 386 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання показань).