Глава НАЗК відреагував на закриття справи проти Тупицького

Розгляд адмінсправ, фігурантами яких є топ-чиновники, може забезпечити тільки ВАКС, відзначив очільник НАЗУ

Громадяни України вимагають невідворотності покарання щодо вищих чиновників, а це може забезпечити тільки Вищий антикорупційний суд. Відповідний законопроект слід прийняти якомога швидше.

Про це заявив глава Національного агентства щодо запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новиков, прокоментувавши закриття справи проти ексглави КСУ Олександра Тупицького.

«Закриття судом провадження щодо Тупицького – свідоцтво того, що якісний розгляд адміністративних справ, фігурантами яких є топчиновники, може забезпечити тільки Вищий антикорупційний суд України. Саме невідворотності покарання для вищих чиновників зараз вимагають українці», – сказав Новіков.

Він додав, що на сьогодні у Вищому антикорупційному суді критично мало суддів.

Склад суду для ефективного і швидкого розгляду справ склад суду необхідно збільшити, підкреслив глава НАЗК.

Нагадаємо в четвер, 27 травня, стало відомо, що суд закрив адмінсправу проти Олександра Тупицького. НАЗК направило до суду два протоколи щодо адмінпорушень Тупицького. Протоколи стосуються дій Тупицького в умовах конфлікту інтересів під час участі в голосуванні за рішення КСУ з електронного декларування та недекларування ділянок у Криму.

Як раніше писав «Главком», ексголову Конституційного суду України Олександра Тупицького судитимуть за злочини проти правосуддя. Розслідуванням встановлено, що в жовтні 2018 року обвинувачений з корисливих мотивів та в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка, переслідуючи мету, щоб він відмовився від давання показань або надав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Крім того, упродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, 13 травня за місцем проживання Олександра Тупицького проходив обшук.

30 квітня в.о. голови Конституційного суду Сергій Головатий розпорядився призупинити виплату заробітної плати та заборонити користуватись службовим автомобілем своєму попереднику Олександру Тупицькому та колишньому судді Олександру Касмініну.

12 квітня співробітники Державної охорони не пустили відстороненого суддю Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду України на спеціальне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.

Відомо, що Тупицький скликав засідання Конституційного суду через указ президента. Воно мало відбутися 12 квітня. 27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.

У січні ДБР повідомило про підозру Тупицькому за ч. 2 ст. 384 та ст. 386 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання показань).