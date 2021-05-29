Справу судді Чауса передали в Конституційний суд Молдови

У серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса

«З понеділка, в цілу низку українських судів надійдуть клопотання про звільнення Миколи Чауса» – адвокат

Справу про надання політичного притулку колишньому судді України Миколі Чаусу передано до Конституційного суду Молдови. Про це повідомили низка молдовських ЗМІ та підтвердив адвокат Ростислав Кравець у суботу, 29 травня.

За даними Nokta.md, справу про надання політичного притулку Чаусу у Молдові передано до Конституційного суду країни середу, 26 травня, коли Вища судова палата задовольнила клопотання про зняття заперечення щодо неконституційності, але відклала розгляд апеляції до рішення суду.

Цю інформацію підтвердило і Publika.md. За даними ЗМІ, Вища судова палата Молдови передала справу до Конституційного суду, задовольнивши клопотання адвоката Чауса, і таким чином розгляд апеляції про відмову в наданні політичного притулку Чаусу відкладено. Вказано, що екссуддя попросив скасувати виняток щодо неконституційності тлумачення кількох положень Адміністративного кодексу, які, на думку захисту, використовувала в 2017 році адміністрація президента країни для відмови Чаусу в політичному притулку.

Його адвокат Ростислав Кравець у своєму Telegram-каналі при цьому назвав це «справою про екстрадицію». «Справа про екстрадицію Миколи Чауса передана Верховним судом в Конституційний суд Молдови», – написав він.

При цьому з понеділка, за словами Кравця, «в цілу низку українських судів надійдуть клопотання про звільнення Миколи Чауса» і що захист буде подавати їх «до тих пір, поки не залишиться жодного державного органу, в якому можуть незаконно утримувати нашого клієнта».

У серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса – слідство встановило, що суддя отримав хабар 150 тис. доларів готівкою, з яких 80 тис. сховав у дволітровій банці.

Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли – через суддівський імунітет. Згодом Чаус перестав з’являтися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук. 6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Солом’янський райсуд Києва дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук в листопаді 2016 року, а через кілька місяців – 1 березня 2017 року – суддю затримали в Кишиневі. Чаус просив у Молдові політичний притулок, у березні 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила екссудді в наданні притулку.

Раніше стало відомо, що голова парламентської слідчої комісії Молдови привезе в Україну результати розслідування викрадення Чауса.

В інтерв’ю виданню «Главком» 5 травня Нестасе заявив, що правоохоронні органи Молдови справу вже розкрили.

Як стало відомо журналістам-розслідувачам в Україні й Молдові, до викрадення Чауса причетні представники спецслужб України.

Нагадаємо, депутати Молдови приїдуть у Київ, щоб розібратися, хто викрав Чауса.

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Джерело: УНН