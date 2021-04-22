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    Підземелля Києва: під Хрещатиком тече три річки і є водоспад (фото)

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    У підземних тунелях Хрещатика проходять екскурсії - Підземелля Києва: під Хрещатиком тече три річки і є водоспад (фото)
    У підземних тунелях Хрещатика проходять екскурсії
    Фото: Кирило Степанець

    Киян запрошують на екскурсії підземними тунелями Києва

    Столиця України – Київ – має багато таємниць і цікавинок. Наприклад, центральна вулиця міста – це долина річки Хрещатик. Історію Хрещатика розповідає Управління туризму і промоцій Київської міської держадміністрації.

    «Колись давно на цьому місці була річка, за розмірами, як Десна. З часом річка зміліла. Тому довгий час Хрещатик не забудовувався. Якщо Печерськ, Поділ і старий Київ почали забудовувати ще за князівських часів, то забудова Хрещатика почалася тільки на початку 19 століття», – йдеться в повідомленні.

    На сьогодні під Хрещатиком тече три річки: Хрещатик, Клов і Кловиця. Там навіть є невеликий водоспад.

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    Підземелля Києва: під Хрещатиком тече три річки і є водоспад (фото)
    Підземелля Києва: під Хрещатиком тече три річки і є водоспад (фото)
    Підземелля Києва: під Хрещатиком тече три річки і є водоспад (фото)
    Підземелля Києва: під Хрещатиком тече три річки і є водоспад (фото)

    Кияни можуть побачити підземні тунелі на власні очі. Такі екскурсії проводить туристична агенція «Матей Тревел». Так, екскурсія «За лаштунками Хрещатика» відбудеться у п’ятницю, 23 квітня.

    «Ми розкриємо головну таємницю центральної вулиці, по якій століттями протікала бурхлива річка, яка часто виходила з берегів, а її потужна течія знищувала усе на своєму шляху. У 1830-х роках долину Хрещатика почали освоювати, перетворивши на вулицю з будинками. Вона стала діловим центром великого міста, та бурхлива вода все одно нагадувала про себе. Тоді водній стихії кинув виклик відомий архітектор, подолав її, закувавши до підземелля», – йдеться в анонсі екскурсії на сайті туристичної агенції.

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    Теги: Київ історія туризм архітектура
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