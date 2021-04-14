Знищення історичних будівель у Києві. Столична влада звинувачує Мінкульт у бездіяльності

КМДА заявляє, що зволікання Мінкультури із занесенням історичних будинків до Державного реєстру є прямою загрозою для їх знищення

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації з 2018 року до першого кварталу 2021 року подав на розгляд Міністерства культури та інформаційної політики 1509 пам’яток та щойно виявлених об’єктів. За цей час у Міністерстві прийняли накази лише щодо 23 з них: 21 – занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, 2 – визнано такими, що не підлягають занесенню. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Серед поданих до Мінкультури об’єктів орієнтовно 1000-1100 саме історичних будинків та садиб на кшталт нещодавно знесеного будинку Уткіна. Інша частина – пам’ятники, монументи та могили. Цікаво, що частина об’єктів із цього переліку отримала статуси пам’яток у радянські часи за рішеннями місцевої ради, коли вона ще мала відповідні повноваження. Проте Мінкультури досі не внесло ці пам’ятки до Держреєстру», – повідомив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

За його словами, якщо за 2018 та 2019 роки до Держреєстру потрапив хоча б 21 об’єкт, то протягом 2020 року в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА так і не побачили жодного відповідного наказу Міністерства культури.

Як наголосив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, зволікання Мінкультури із занесенням історичних будинків до Державного реєстру є прямою загрозою для їх знищення.

«Часто посадовці Мінкультури нарікають на прогалини в пам’яткоохоронному законодавстві, які, за їхніми словами, не дають повною мірою захищати пам’ятки. При цьому нічого не заважає центральному органу охорони культурної спадщини виконувати свою функцію – надавати статуси пам’ятки та, хоча б у такий спосіб, зберігати об’єкти від знищення. Ще у 2018 році Департаментом охорони культурної спадщини було розроблено та передано до Верховної Ради проєкт закону № 8202, який передбачав збільшення штрафів за руйнацію пам’яток, можливість примусового викупу пам’ятки саме в комунальну власність та багато інших засад, спрямованих на збереження нашої історії та посилення відповідальності за спроби їх знищення. Законопроєкт того ж року був прийнятий у першому читанні. Проте станом на сьогодні Мінкультури вже третій рік начебто доопрацьовує його», – зазначив Мондриївський.

Заступник голови КМДА додав, що Департамент щорічно надсилає листи до Мінкультури з проханням надати належним чином завірені копії прийнятих наказів. Відповіді від Міністерства на ці листи так і не надходять.

Як повідомлялося, 10 квітня 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити.

Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

За фактом демонтажу будинку Уткіна у Києві розпочато кримінальне провадження.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав варварством знесення історичного будинку купця Уткіна. Він вважає, що правоохоронні органи мають провести ретельне розслідування, хто дав дозвіл на знищення історичної будівлі.