КМДА та Мінкульт три тижні ігнорували захисників садиби Уткіна. Тепер під загрозою – ще дев’ять пам’яток

Міський голова Віталій Кличко, як і топ-чиновники мерії, ніяк не відреагував на гучний забудовний скандал

На цих вихідних біля Центрального вокзалу був повністю зруйнований 120-річний маєток купця Уткіна, який, за словами києвознавця Антона Короба, залишався єдиною дореволюційною будівлею в цьому кварталі.

Нинішній власник будівлі стверджує, що її знесли через аварійність. Втім, на цьому місці давно запланована інша будівля: девелоперська компанія ZIM Group планує звести тут новий 26-поверховий апарт-готель – незважаючи на нещодавню відмову ДАБІ видавати дозвіл на це будівництво.

Про те, що історичну садибу готують до знесення, не маючи для цього дозвільних документів, громадські активісти повідомили ще три тижні тому. Майже одразу команда проєкту Мапа Реновації розпочала акцію на захист будинку.

Спершу активісти розмістили навпроти садиби постери, які закликали киян долучатися до її збереження. Для цього була створена інформаційна сторінка Врятуй будинок Уткіна!, а також оприлюднений допис про запланований демонтаж – з історією будівлі та юридичною аналітикою, яка обгрунтовувала, що забудовник не має всіх дозволів на реконструкцію, а також збирається проводити її з серйозними порушеннями.

Захисники садиби Уткіна навпроти ще цілої будівлі та інформаційного сітілайту на її захист.

Містяни сподівалися привернути увагу не лише чиновників КМДА (зокрема, з департаментів архітектури, благоустрою та охорони культурної спадщини) і Міністерства культури, але й міського голови Віталія Кличка.

– Подальший розвиток подій залежить від позиції Кличка, – наголошували захисники садиби Уткіна. – Адже саме він керує всіма профільними департаментами і, ща найголовніше, скликає сесії Київради і може вносити там пропозиції: зокрема, про розірвання договору з недобросовісним орендарем земельної ділянки.

Втім, впродовж всіх трьох тижнів інформаційної кампанії, запущеної містянами, доля будівлі не зацікавила нікого з чиновників – ані в КМДА, ані в Мінкульті.

– Нашу ініціативу з самого початку підхопило багато киян, – розповідає «Хмарочосу» волонтерка проєкту. – Люди постійно тегали департаменти, міністерство та київського мера, мало не щодня писали їм, просили приїхати з перевіркою, ініціювати зупинку будь-яких робіт у садибі – але з того боку, що називається, панувала мертва тиша.

Приватні охоронці погрожували «перевірити голову на міцність» містянам, які викликали поліцію під час знесення садиби. Фото: Кіндратъ Дармограєнко

Ніхто з чиновників не приїхав і тоді, коли забудовник – за підтримки власної охорони – почав активно розвалювати будинок в суботу, в перший день демонтажних робіт. Містяни пробували зупинити їх, викликаючи поліцію: але та, як кажуть активісти, або не приїжджала на виклик, або посилалася на те, що «не має повноважень зупиняти будівництво». Захищати ж присутніх від «чопівців» поліція також не стала.

Такими ж безпорадними копи виглядали і наступного дня, коли Київська прокуратура вже відкрила на забудовника кримінальне провадження за самоуправство. Це не завадило останньому продовжувати розбирати будинок, а поліцейським – споглядати за цим зі сторони.

«На жаль, самоуправство – це не лише про садибу Уткіна. Це про увесь сьогоднішній Київ, де звернення до чиновників та мера просто ігноруються, а поліція нікого не захищає, бо в неї лапки», – каже співрозмовниця.

У КМДА продовжили відмовчуватися й після того, як від садиби залишилися самі лише руїни. Ситуацію наразі прокоментувала лише Ірина Золотар, радниця голови Департаменту охорони культурної спадщини.

Вона наголосила, що забудовник не мав права зносити будівлю без дозволу від Мінкульту, поскаржилася на законодавство, яке не дозволяє місту впливати на девелоперів — і наголосила, що Міністерство культури зовсім не поспішає присвоювати охоронний статус багатьом іншим історичним будинкам.

У Київраді на цю ситуацію поки що відреагували слуганародівці Євгенія Кулеба, Ксенія Семенова та Владислав Трубіцин, які взялися готувати проєкт рішення про розірвання договору оренди ділянки із власником зруйнованої садиби.

Втім, у «Мапі» кажуть, що час рятувати комплексно всю дореволюційну забудову Києва, адже вже зараз є щонайменше дев’ять адрес, де історичним будинкам загрожує таке ж раптове знесення – особливо після історії з садибою Уткіна, яку міські менеджери показово проігнорували.

«Хмарочос» вже неодноразово писав про ці об’єкти. Так, Департамент містобудування та архітектури КМДА, яку очолює Віталій Кличко, дозволив проєктувати багатоповерхівку на місці «рідкісного прикладу збереженої садиби XIX століття у центрі Києва». Власником компанії, яка планує зносити маєток, називають колишнього помічника Вадима Столара.

КМДА дозволила проєктувати житлову багатоповерхівку на місці одноповерхової садиби XIX століття на Антоновича, 7.

Також Київрада почала поодинці голосувати за проєкти знесення і забудови семи історичних будинків у центрі Києва – після того, як минулої осені містянам вдалося відмовити депутатів проголосувати за них «єдиним пакетом».

Джерело: Хмарочос