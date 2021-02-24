Підземний перехід на проспекті Перемоги перетворився на «сауну» (відео)

Аварійна бригада «Київтеплоенерго» локалізувала пошкодження тепломережі

У ніч на 24 лютого, близько 2-ї години, сталося пошкодження тепломережі на проспекті Перемоги, 39. Частина теплоносія через дренажну систему потрапила у пішохідний перехід.

Аварійна бригада «Київтеплоенерго» оперативно локалізувала місце пошкодження та розпочала відкачку води, повідомляє пресслужба комунального підприємства.

У соцмережах з'явилося відео з місця події, на якому видно, що підземний перехід затягло парою.

Виявлене пошкодження не призвело до припинення теплопостачання у навколишніх будинках. Ремонтні роботи планують завершити після опівночі.

На місці працює аварійна бригада. Фото: Київтеплоенерго

Комунальники зазначили, що пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 42 роки тому (1979 року). Повна заміна цієї ділянки тепломережі запланована на цей рік.

Як відомо, в Києві 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни. У 2020 році «Київтеплоенерго» провело повну реконструкцію 140 км трубопроводів. Замість старих прокладають нові попередньо ізольовані труби із запірною арматурою європейського зразка і системою аварійної сигналізації. Загалом за два роки «Київтеплоенерго» замінило 270 км тепломереж.