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    Підземний перехід на проспекті Перемоги перетворився на «сауну» (відео)

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    Підземний перехід залило гарячою водою - Підземний перехід на проспекті Перемоги перетворився на «сауну» (відео)
    Підземний перехід залило гарячою водою
    Фото: скріншот відео

    Аварійна бригада «Київтеплоенерго» локалізувала пошкодження тепломережі

    У ніч на 24 лютого, близько 2-ї години, сталося пошкодження тепломережі на проспекті Перемоги, 39. Частина теплоносія через дренажну систему потрапила у пішохідний перехід.

    Аварійна бригада «Київтеплоенерго» оперативно локалізувала місце пошкодження та розпочала відкачку води, повідомляє пресслужба комунального підприємства.

    У соцмережах з'явилося відео з місця події, на якому видно, що підземний перехід затягло парою.

    Виявлене пошкодження не призвело до припинення теплопостачання у навколишніх будинках. Ремонтні роботи планують завершити після опівночі.

    На місці працює аварійна бригада. Фото: Київтеплоенерго
    На місці працює аварійна бригада. Фото: Київтеплоенерго

    Комунальники зазначили, що пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 42 роки тому (1979 року). Повна заміна цієї ділянки тепломережі запланована на цей рік.

    Як відомо, в Києві 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни. У 2020 році «Київтеплоенерго» провело повну реконструкцію 140 км трубопроводів. Замість старих прокладають нові попередньо ізольовані труби із запірною арматурою європейського зразка і системою аварійної сигналізації. Загалом за два роки «Київтеплоенерго» замінило 270 км тепломереж.

    Теги: Київ аварія Київтеплоенерго
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