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    Енергетики ліквідували аварію у центрі столиці

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    Як виявилось, пошкодження відбулось на кабельній лінії - Енергетики ліквідували аварію у центрі столиці
    Як виявилось, пошкодження відбулось на кабельній лінії
    Фото з відкритих джерел

    Без світла пів дня залишалися 37 житлових будинків та 68 установ у центрі столиці

    Сьогодні вдень сталося знеструмлення будинків у центрі Києва через аварію на вулиці Саксаганського. Як повідомили ввечері ДТЕК Київські електромережі, в усіх будинках вже є світло.

    Як виявилось, пошкодження відбулось на кабельній лінії. Сталося відключення струму в розподільчому пункті (РП) №428, що живить будинки в центрі Києва.

    На місце одразу виїхала ремонтна бригада, яка ліквідувала аварію.

    Як писав «Главком», без світла пів дня залишалися 37 житлових будинків та 68 установ на:

    • проспекті Перемоги,
    • площі Перемоги,
    • бульварі Шевченка,
    • вул. Назарівська,
    • вул. Саксаганського,
    • вул. Жилянська,
    • вул. Льва Толстого,
    • вул. Симона Петлюри.

    Як повідомлялося, у ніч на 15 лютого на вулиці Борисоглібській у Подільському районі Києва прорвало теплотрасу. Аварія трапилася близько 00:50.

    На місці працювала аварійна бригада. Для ліквідації пошкодження було задіяно 25 працівників «Київтеплоенерго».

    Теги: Київ енергетика аварія ДТЕК Київтеплоенерго
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