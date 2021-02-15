Енергетики ліквідували аварію у центрі столиці
Без світла пів дня залишалися 37 житлових будинків та 68 установ у центрі столиці
Сьогодні вдень сталося знеструмлення будинків у центрі Києва через аварію на вулиці Саксаганського. Як повідомили ввечері ДТЕК Київські електромережі, в усіх будинках вже є світло.
Як виявилось, пошкодження відбулось на кабельній лінії. Сталося відключення струму в розподільчому пункті (РП) №428, що живить будинки в центрі Києва.
На місце одразу виїхала ремонтна бригада, яка ліквідувала аварію.
Як писав «Главком», без світла пів дня залишалися 37 житлових будинків та 68 установ на:
- проспекті Перемоги,
- площі Перемоги,
- бульварі Шевченка,
- вул. Назарівська,
- вул. Саксаганського,
- вул. Жилянська,
- вул. Льва Толстого,
- вул. Симона Петлюри.
Як повідомлялося, у ніч на 15 лютого на вулиці Борисоглібській у Подільському районі Києва прорвало теплотрасу. Аварія трапилася близько 00:50.
На місці працювала аварійна бригада. Для ліквідації пошкодження було задіяно 25 працівників «Київтеплоенерго».