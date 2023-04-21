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На одному з проспектів Києва частково обмежать рух

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На одному з проспектів Києва частково обмежать рух
Дорожники розпочинають капітальний ремонт Повітрофлотського проспекту
фото ілюстративне

На першому етапі рух буде частково обмежено від вулиці Сім’ї Іздиковських до вулиці Смілянської

У столиці на Повітрофлотському проспекті частково обмежать рух із 22 квітня до 28 травня. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація

«На Повітрофлотському проспекті частково обмежать рух із 22 квітня до 28 травня. Дорожники розпочинають капітальний ремонт Повітрофлотського проспекту на ділянці від Севастопольської площі до вулиці Нової», – йдеться в повідомленні.

На першому етапі рух буде частково обмежено від вулиці Сім’ї Іздиковських до вулиці Смілянської.

Раніше повідомлялося, що в Києві зменшиться кількість маршруток, їх замінить муніципальний транспорт.

Крім того, під час повітряної тривоги в Києві поліція зупинятиме приватних перевізників, щоб їхні пасажири могли пройти в укриття.

У поминальні дні місто запустить додаткові автобуси.

Теги: Київ ремонт

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