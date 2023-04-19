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Київ запустить додаткові автобуси у поминальні дні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київ запустить додаткові автобуси у поминальні дні
До Північного кладовища 23 квітня буде організовано роботу додаткового автобусного маршруту № 258
фото ілюстративне

Мешканців закликають за можливості утриматися від відвідування місць поховань в умовах воєнного стану

Під час поминальних днів у Києві організують додатковий випуск рухомого складу на маршрути, які проходять поблизу міських кладовищ. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«До Північного кладовища 23 квітня буде організовано роботу додаткового автобусного маршруту № 258 «Станція метрополітену «Лісова» – Північне кладовище», на який планується залучити 60 автобусів», – йдеться в повідомленні.

До Південного кладовища 23 квітня працюватиме додатковий автобусний маршрут № 740 «Одеська площа – Південне кладовище», на який планується залучити 20 автобусів.

До Лісового кладовища будуть рухатись додаткові автобусні маршрути: № 121 – «Станція метро «Почайна» – Лісове кладовище», № 122 – «Станція метро «Оболонь» – Лісове кладовище», № 124 – «Станція метро «Чернігівська» – Лісове кладовище», № 125 – «Універсам «Позняки» – Лісове кладовище», на які планується залучити 26 автобусів.

«Закликаємо мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань в умовах воєнного стану. Візит краще перенести на безпечніший час, аби не створювати скупчення людей на територіях кладовищ і не наражати на небезпеку себе та близьких», – зазначили в КМДА.

У випадку, якщо громадяни таки вирішать відвідати місця поховань, влада просить дотримуватися заходів безпеки, що є необхідними в умовах воєнного стану.

Раніше Київська міська влада затвердила графік проведення поминальних днів на кладовищах у 2023 році.

Теги: Київ громадський транспорт поминальні дні

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