Київ запустить додаткові автобуси у поминальні дні

До Північного кладовища 23 квітня буде організовано роботу додаткового автобусного маршруту № 258

Мешканців закликають за можливості утриматися від відвідування місць поховань в умовах воєнного стану

Під час поминальних днів у Києві організують додатковий випуск рухомого складу на маршрути, які проходять поблизу міських кладовищ. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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«До Північного кладовища 23 квітня буде організовано роботу додаткового автобусного маршруту № 258 «Станція метрополітену «Лісова» – Північне кладовище», на який планується залучити 60 автобусів», – йдеться в повідомленні.

До Південного кладовища 23 квітня працюватиме додатковий автобусний маршрут № 740 «Одеська площа – Південне кладовище», на який планується залучити 20 автобусів.

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До Лісового кладовища будуть рухатись додаткові автобусні маршрути: № 121 – «Станція метро «Почайна» – Лісове кладовище», № 122 – «Станція метро «Оболонь» – Лісове кладовище», № 124 – «Станція метро «Чернігівська» – Лісове кладовище», № 125 – «Універсам «Позняки» – Лісове кладовище», на які планується залучити 26 автобусів.

«Закликаємо мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань в умовах воєнного стану. Візит краще перенести на безпечніший час, аби не створювати скупчення людей на територіях кладовищ і не наражати на небезпеку себе та близьких», – зазначили в КМДА.

У випадку, якщо громадяни таки вирішать відвідати місця поховань, влада просить дотримуватися заходів безпеки, що є необхідними в умовах воєнного стану.

Раніше Київська міська влада затвердила графік проведення поминальних днів на кладовищах у 2023 році.