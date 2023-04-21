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В Одесі через російську мову звільнено викладача: у мережі спалахнув скандал

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
В Одесі через російську мову звільнено викладача: у мережі спалахнув скандал
Чоловіка нібито змусили написати заяву про звільнення
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

82-річний педагог закликав слухати російських композиторів

Користувачі соцмереж сперечаються щодо звільнення викладача одного з одеських коледжів: чоловік у літньому віці розмовляв зі студентам російською мовою. Ситуація спричинила скандал серед українців.

Про звільнення розповіла правозахисниця Ксенія Прокопова, яка ствердує, що подія відбулася в її сімʼї. Жінка пояснила, що під час пари в театрально-художньому коледжі студент відмовився слухати праці російських композиторів, а згодом подав скаргу на викладача за спілкування російською мовою. Керівництво навчального закладу нібито не розібралося в ситуації й змусило чоловіка звільнитися.

За годину користувачі написали понад 200 коментарів під дописом. Більшість українців погодилися з рішенням коледжу й намагалися пояснити Прокоповій його законність й доцільність.

В Одесі через російську мову звільнено викладача: у мережі спалахнув скандал фото 1
В Одесі через російську мову звільнено викладача: у мережі спалахнув скандал фото 2

Користувачі наголосили, що викладання українською мовою є обовʼязком педагога. Проте авторка критичного допису затято відстоює спілкування мовою ворога й вступає у суперечки з іншими.

В Одесі через російську мову звільнено викладача: у мережі спалахнув скандал фото 3

Чимало коментарів із обуреннями й підтримкою звільнення викладача.

В Одесі через російську мову звільнено викладача: у мережі спалахнув скандал фото 4
В Одесі через російську мову звільнено викладача: у мережі спалахнув скандал фото 5

Деякі все ж погодилися з тим, що чоловіка могли звільнити саме через вік. 

В Одесі через російську мову звільнено викладача: у мережі спалахнув скандал фото 6
В Одесі через російську мову звільнено викладача: у мережі спалахнув скандал фото 7

Думки українців розділилися.

В Одесі через російську мову звільнено викладача: у мережі спалахнув скандал фото 8
В Одесі через російську мову звільнено викладача: у мережі спалахнув скандал фото 9

Відреагував на скандал і журналіст Отар Довженко: у коментарях дав пораду чоловіку. Згодом він виклав пост, у якому прокоментував ситуацію.

В Одесі через російську мову звільнено викладача: у мережі спалахнув скандал фото 10
В Одесі через російську мову звільнено викладача: у мережі спалахнув скандал фото 11

Нагадаємо, у Державному податковому університеті в Ірпіні стався мовний скандал. Там викладачка заявила, що прийматиме іспит російською, у відповідь на прохання проводити лекцію українською. За словами студентів, жінка регулярно викладає матеріали російською. Викладачка зазначила, що якщо студентам ріже слух російська, то вони можуть не приходити на її лекції. Проте іспит вона обов’язково прийме російською. Жінка заявила, що викладає російською вже 35 років, тож змінювати нічого не збирається. На скандал відреагував мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

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Теги: мова скандал педагог звільнення Одеса навчання

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