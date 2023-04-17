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У п'яти французьких банках відбуваються обшуки: стала відома причина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У п'яти французьких банках відбуваються обшуки: стала відома причина
Банки у Франції підозруюють у шахрайстві
фото:AP Photo

 У Франції взялись розслідувати можливе податкове шахрайство крупних французьких банків

Французька прокуратура повідомила, що влада проводить рейд в паризьких офісах п'яти банків за підозрою в податковому шахрайстві. Рейди відбуваються в рамках п’яти попередніх розслідувань, відкритих у грудні 2021 року за звинуваченнями у відмиванні грошей і податковому шахрайстві, пов’язаному з виплатою дивідендів, йдеться в заяві Національної фінансової прокуратури Франції. Про це пише видання Euronews.

Прокуратура не уточнила, які саме банки обшукали. Французькі ЗМІ повідомили, що обшуки включали банки HSBC, BNP Paribas, Exane – дочірню компанію BNP – Societe Generale, і Natixis.

Банк Societe Generale підтвердив розслідування у своєму офісі, але відмовився від подальших коментарів. Інші банки від коментарів утримались. 

Рейд стався на тлі глобальних фінансових проблем, викликаних цього місяця крахом двох американських банків і організованим урядом поглинанням проблемного швейцарського кредитора Credit Suisse його конкурентом UBS.

Французьке розслідування стосувалося угод, за якими іноземний акціонер компанії, зареєстрованої у Франції, передає свої акції французькому банку приблизно під час виплати дивідендів, щоб уникнути таким чином сплати податку на приріст капіталу.

У заяві французької прокуратури йдеться, що в обшуку брали участь шість німецьких прокурорів з Кельну, в рамках європейської судової співпраці. Це свідчить про те, що серед іноземних акціонерів, про яких згадано у справі були, ймовірно, німці або німецькі організації.

Прокуратура Кельна заявила, що не може коментувати розслідування, оскільки «суверенітет преси в цій справі належить французьким слідчим органам».

Подібне широкомасштабне розслідування щодо ухилення від сплати податків у сусідній Німеччині в останні роки призвело до обшуків у банках, інших компаніях і будинках бізнесменів, що також було засуджено банкірами.

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