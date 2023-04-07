Головна Техно Авто
search button user button menu button

Скандал у Tesla: співробітники поширювали приватні відео, зняті камерами авто

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Скандал у Tesla: співробітники поширювали приватні відео, зняті камерами авто
У правилах Tesla вказано про анонімність усіх відео з камер автомобіля
фото ілюстративне

Відео з камер електромобілів поширювалися без згоди власників авто

У компанії Tesla розгорівся скандал через те, що співробітники регулярно ділилися записами відеокамер, встановлених на електромобілях компанії, без згоди власників автівок. Про це повідомляє на Reuters.

За даними ЗМІ, співробітники компанії з 2019 року по 2022-й ділилися один з одним відеозаписами з автомобілів клієнтів Tesla. Іноді на них були зафіксовані моменти дорожньо-транспортних пригод. «На одному відео з 2021 року Tesla швидко рухалася по житловому масиву й збила дитину на велосипеді. Дитина відлетіла в одну сторону, а велосипед – у іншу», – повідомляє Reuters.

Деякі відеозаписи мали дуже інтимний характер. Наприклад, на одній із них власник машини підійшов до неї зовсім голим.

У правилах користування Tesla вказано про анонімність усіх відео з камер автомобіля та відсутність можливість прив’язати кліп до конкретного авто.

Семеро колишніх співробітників розповіли, що використовувані ними для роботи комп’ютерні програми могли відображати локацію запису, що потенційно давало змогу визначити місце проживання власника Tesla.

Наразі невідомо, чи досі співробітники Tesla мають неавторизований доступ до записів з автомобільних камер.

До слова, ммериканські регулятори автомобільної безпеки заявили, що починають перевірку 50 тис. автомобілів Tesla Model X після отримання двох скарг про несправності передніх ременів безпеки

Теги: скандал Tesla відео автомобіль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Автомобілі Tesla Model X перевірять на справність. У чому причина?
Автомобілі Tesla Model X перевірять на справність. У чому причина?
29 березня, 04:00
З початку 2022 року акції компанії Ілона Маска обвалилися на 68%
Стало відомо, за скільки Ілон Маск продав акції Tesla
20 сiчня, 19:55
Південна Корея оштрафувала Tesla на $2,2 млн
Південна Корея оштрафувала Tesla на $2,2 млн
3 сiчня, 15:30

Авто

Скандал у Tesla: співробітники поширювали приватні відео, зняті камерами авто
Скандал у Tesla: співробітники поширювали приватні відео, зняті камерами авто
В Україні змінилися правила перевірки водіїв: що потрібно знати
В Україні змінилися правила перевірки водіїв: що потрібно знати
Автомобілі Tesla Model X перевірять на справність. У чому причина?
Автомобілі Tesla Model X перевірять на справність. У чому причина?
Пішохід стягнула з водія електросамоката велику компенсацію
Пішохід стягнула з водія електросамоката велику компенсацію
Skoda погрожує закрити один зі своїх європейських заводів: причина
Skoda погрожує закрити один зі своїх європейських заводів: причина
«Дія» запустила у тестовому режимі ще одну послугу
«Дія» запустила у тестовому режимі ще одну послугу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Келію нового намісника Лаври Авраамія пограбовано та розтрощено
46K
Для чого митрополиту Павлу Mercedes? Парафіянка УПЦ МП дала відповідь (відео)
36K
Кому припинять нарахування пенсії: роз’яснення
19K
Скандал на Львівщині: чоловік, у якого немає кистей обох рук та кінцівок ніг, отримав повістку (фото)
17K
Школярка відразу вступила до дев'яти найкращих університетів світу. Як їй це вдалось
11K
Збиття ворожого «Алігатора» на сході: стало відомо про долю екіпажу

Новини

«Початок великого процесу». Польський експерт пояснив, чим важлива зустріч Зеленського та Дуди
Вчора, 17:40
Що відбувається в епіцентрі бойових дій: свіжі дані від Генштабу
Вчора, 06:41
ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
5 квiтня, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту