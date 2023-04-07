Скандал у Tesla: співробітники поширювали приватні відео, зняті камерами авто

У правилах Tesla вказано про анонімність усіх відео з камер автомобіля

Відео з камер електромобілів поширювалися без згоди власників авто

У компанії Tesla розгорівся скандал через те, що співробітники регулярно ділилися записами відеокамер, встановлених на електромобілях компанії, без згоди власників автівок. Про це повідомляє на Reuters.

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За даними ЗМІ, співробітники компанії з 2019 року по 2022-й ділилися один з одним відеозаписами з автомобілів клієнтів Tesla. Іноді на них були зафіксовані моменти дорожньо-транспортних пригод. «На одному відео з 2021 року Tesla швидко рухалася по житловому масиву й збила дитину на велосипеді. Дитина відлетіла в одну сторону, а велосипед – у іншу», – повідомляє Reuters.

Деякі відеозаписи мали дуже інтимний характер. Наприклад, на одній із них власник машини підійшов до неї зовсім голим.

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У правилах користування Tesla вказано про анонімність усіх відео з камер автомобіля та відсутність можливість прив’язати кліп до конкретного авто.

Семеро колишніх співробітників розповіли, що використовувані ними для роботи комп’ютерні програми могли відображати локацію запису, що потенційно давало змогу визначити місце проживання власника Tesla.

Наразі невідомо, чи досі співробітники Tesla мають неавторизований доступ до записів з автомобільних камер.

До слова, ммериканські регулятори автомобільної безпеки заявили, що починають перевірку 50 тис. автомобілів Tesla Model X після отримання двох скарг про несправності передніх ременів безпеки