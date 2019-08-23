Після пожежі в Одесі губернатор Київщини розпочав ревізію всіх готелів області



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Відбулося засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської ОДА

Бно-Айріян закликав повідомляти про небезпечні готелі

У зв'язку з пожежею та загибеллю відпочиваючих в одеському готелі «Токіо Стар» на Київщині розпочинається перевірка всіх туристичних об'єктів, які розміщують людей та надають послуги відпочинку в області. Про це повідомив глава Київської обласної держадміністрації Михайло Бно-Айріян на своїй сторінці в Facebook.

«Також робимо повний аналіз бази платіжок туристичного збору готелів, хостелів і таке інше, щоб зрозуміти, скільки в нас на Київщині є нелегальних або небезпечних об'єктів на зразок одеського «депо», - зазначив він.

22 серпня відбулося засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської ОДА, головною темою якого стало доручення прем'єр-міністра України щодо позапланового контролю місць відпочинку людей.

Бно-Айріян звернувся до мешканців Київщини: «Якщо ви бачили/знаєте готелі, які не відповідають нормам, особливо нормам техніки безпеки, пишіть і говоріть про них прямо тут. Будемо вдячні».

У ніч на суботу, 17 серпня, в готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинуло дев’ять осіб, десять постраждалих.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01.34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1А, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01.39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв. м.

На час пожежі в готелі перебувало орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – сім. О 03.36 пожежу було локалізовано та о 04.32 ліквідовано на площі 1000 кв. м.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела низку обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.

Прокуратура Одещини повідомила про підозру власнику готелю «Токіо Стар». 20 серпня суд доправив власника одеського готелю в СІЗО.