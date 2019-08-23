На світанку у дворі на Борщагівці згоріла Toyota (фото, відео)



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Автомобіль вигорів повністю Фото: Інформатор

Правоохоронці не виключають версію підпалу автомобіля

У ніч на п’ятницю, 23 серпня, на вулиці Якуба Коласа, 13 в Києві сталася пожежа: горів автомобіль Toyota Corolla.

Виклик на лінію «101» надійшов близько 4:25. Про це повідомляє Інформатор.

Жінка-очевидець розповіла поліцейським, що вона почула як у дворі будинку спрацювала сигналізація. Вона виглянула у вікно і побачила, що поруч з автомобілем ходить людина. За мить Toyota загорілася.

Вогонь повністю охопив салон автомобіля.

Рятувальникам вдалося локалізувати загоряння о 4:39, а о 4:48 ліквідувати. Машина згоріла практично повністю.

Обійшлося без постраждалих.

На місці працювали дві одиниці техніки та близько 10 чоловік особового складу ДСН.с. Також чергували правоохоронці. Вони припускають версію підпалу.

Деталі події встановлюються.