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    На світанку у дворі на Борщагівці згоріла Toyota (фото, відео)

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    Автомобіль вигорів повністю - На світанку у дворі на Борщагівці згоріла Toyota (фото, відео)
    Автомобіль вигорів повністю
    Фото: Інформатор

    Правоохоронці не виключають версію підпалу автомобіля

    У ніч на п’ятницю, 23 серпня, на вулиці Якуба Коласа, 13 в Києві сталася пожежа: горів автомобіль Toyota Corolla.

    Виклик на лінію «101» надійшов близько 4:25. Про це повідомляє Інформатор.

    Жінка-очевидець розповіла поліцейським, що вона почула як у дворі будинку спрацювала сигналізація. Вона виглянула у вікно і побачила, що поруч з автомобілем ходить людина. За мить Toyota загорілася.

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    Вогонь повністю охопив салон автомобіля.

    Рятувальникам вдалося локалізувати загоряння о 4:39, а о 4:48 ліквідувати. Машина згоріла практично повністю.

    Обійшлося без постраждалих.

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    На світанку у дворі на Борщагівці згоріла Toyota (фото, відео)
    На світанку у дворі на Борщагівці згоріла Toyota (фото, відео)
    На світанку у дворі на Борщагівці згоріла Toyota (фото, відео)
    На світанку у дворі на Борщагівці згоріла Toyota (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали дві одиниці техніки та близько 10 чоловік особового складу ДСН.с. Також чергували правоохоронці. Вони припускають версію підпалу.

    Деталі події встановлюються.

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