Після застілля киянка встромила ніж у спину своєму чоловіку

Слідчі поліції повідомили про підозру киянці

У під’їзді багатоповерхівки на вулиці Клінічній у Солом’янському районі Києва мешканка будинку вдарила ножем чоловіка. Повідомлення про це надійшло до поліції. Для встановлення усіх обставин події оперативний черговий направив за вказаною адресою екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативну групу районного підрозділу та лікарів.

Як повідомляє пресслужба поліції, на місці правоохоронці виявили біля квартири жінку, на одязі якої були сліди бурого кольору, а поряд сидів чоловік із ножовим пораненням. З’ясувалося, що пара розпивала алкогольні напої та між ними виникла суперечка. У ході з’ясування відносин киянка схопила ніж та вдарила свого чоловіка у спину. Потерпілий вийшов у під’їзд, де згодом його виявили сусіди.

Чоловіка із тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу для надання допомоги та наразі його життю нічого не загрожує.

Жінку працівники поліції затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушниця – раніше не судима місцева мешканка, 1969 року народження.

Окрім цього, з місця події правоохоронці вилучили ніж, який направили на проведення експертизи.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив затриманій про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження) та направив клопотання до суду про обрання їй запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно столичні поліцейські затримали чоловіка, який під час сімейного конфлікту декілька разів ударив ножем 72-річного батька. Потерпілого лікарі у важкому стані госпіталізували до медичного закладу, наразі він перебуває у реанімації.