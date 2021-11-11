Затримано киянку, що легалізувала мігрантів шляхом шлюбних афер (фото)

За легалізацію нелегалів зловмисниця брала близько 30 тис. грн

Слідчі Печерського управління поліції спільно з оперативними співробітниками Державної прикордонної служби України під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури викрили злочинну діяльність жінки, котра займалася незаконним переправленням громадян через державний кордон України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронцями встановлено, що організаторкою вказаної злочинної діяльності є киянка, 1969 року народження. Жінка налагодила надання послуг із незаконної легалізації іноземців шляхом укладання фіктивних шлюбів та підшуковувала «дружин». Ціна однієї такої послуги коштувала близько 30 тис. грн.

У ході проведення контролю за вчиненням злочину, правоохоронці затримали 52-річну організаторку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі коштів за фіктивне свідоцтво про шлюб.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Вирішується питання щодо оголошення фігурантці про підозру у скоєнні цього злочину та обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до нелегального переправлення мігрантів через державний кордон України.