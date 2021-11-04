У Києві чоловік намагався вбити власного батька (фото)

Чоловіка, який кілька разів вдарив свого батька ножем у шию, затримано

72-річний потерпілий перебуває у важкому стані в реанімації

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який під час сімейного конфлікту декілька разів ударив ножем 72-річного батька. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, на спецлінію 102 від лікарів надійшло повідомлення про те, що біля будинку на проспекті Георгія Ґонгадзе вони надають допомогу чоловіку із ножовими пораненнями шиї. За адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група та оперативні працівники.

Правоохоронці одразу розшукали зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Ми з’ясували, що між батьком та сином виникла сварка, через те, що останній впродовж тривалого часу ніде не працює та не має джерела заробітку. Під час з’ясування відносин фігурант спочатку вчинив бійку із родичем, а потім ножем декілька раз вдарив чоловіка у шию, після чого залишив його та пішов з місця події», – розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Подільського управління поліції Юрій Трембіцький.

72-річного потерпілого лікарі у важкому стані госпіталізували до медичного закладу, наразі він перебуває у реанімації.

Поліцейські вилучили лезо ножа, яким, імовірно, були спричинені тілесні ушкодження, та інші речові докази.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною другою статті 15, частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вбивство). Окрім цього, слідчий підготував клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.