  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Оголошено підозру трьом хлопцям, які зі зброєю знущались над хворою жінкою (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Хлопці направляли на жінку зброю - Оголошено підозру трьом хлопцям, які зі зброєю знущались над хворою жінкою (відео)
    Хлопці направляли на жінку зброю
    фото: скріншот із відео

    Молодикам загрожує до чотирьох років позбавлення волі за знущання над пенсіонеркою

    Столичні правоохоронці повідомили про підозру трьом молодикам за вчинення хуліганських дій відносно 76-річної бабусі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Інцидент стався у квартирі одного із будинків по вулиці Героїв Дніпра, що на столичній Оболоні. Двоє хлопців під час гостювання у свого друга вирішили зняти відео знущання над 76-річною бабусею, яка є лежачою хворою протягом 5 років, та останні 3 роки не розмовляє. Один із молодиків взяв предмет, схожий на пістолет, та направив на потерпілу, натиснувши на спусковий гачок. У цей час інший зловмисник знімав вказані дії на телефон. У подальшому відео знущання над безпорадною бабусею молодики розмістили у соцмережі на сторінку одного із фігурантів.

    Під час моніторингу мережі правоохоронці виявили відео злочинних дій та розпочали кримінальне провадження.

    Невдовзі були встановлені учасники протиправних дій. Підозрювані - місцеві мешканці 2001-го, 2002-го, 2003 років народження.

    За скоєне молодикам загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

    Теги: прокуратура Київ кримінал зброя домашнє насильство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Оголошено підозру трьом хлопцям, які зі зброєю знущались над хворою жінкою (відео)