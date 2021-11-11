Оголошено підозру трьом хлопцям, які зі зброєю знущались над хворою жінкою (відео)

Молодикам загрожує до чотирьох років позбавлення волі за знущання над пенсіонеркою

Столичні правоохоронці повідомили про підозру трьом молодикам за вчинення хуліганських дій відносно 76-річної бабусі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Інцидент стався у квартирі одного із будинків по вулиці Героїв Дніпра, що на столичній Оболоні. Двоє хлопців під час гостювання у свого друга вирішили зняти відео знущання над 76-річною бабусею, яка є лежачою хворою протягом 5 років, та останні 3 роки не розмовляє. Один із молодиків взяв предмет, схожий на пістолет, та направив на потерпілу, натиснувши на спусковий гачок. У цей час інший зловмисник знімав вказані дії на телефон. У подальшому відео знущання над безпорадною бабусею молодики розмістили у соцмережі на сторінку одного із фігурантів.

Під час моніторингу мережі правоохоронці виявили відео злочинних дій та розпочали кримінальне провадження.

Невдовзі були встановлені учасники протиправних дій. Підозрювані - місцеві мешканці 2001-го, 2002-го, 2003 років народження.

За скоєне молодикам загрожує до чотирьох років позбавлення волі.