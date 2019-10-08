Південний міст «стане» в заторі: розпочався черговий етап ремонту (фото)



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На Південному мосту ведеться капітальний ремонт деформаційного шва Фото: Київавтошляхміст

Рух Південним мостом у напрямку лівого берега буде обмежено

На правобережній естакаді Південного мостового переходу розпочався другий етап ремонтних робіт. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київавтошляхміст».

Проводяться роботи з капітального ремонту деформаційного шва.

У зв’язку з чим рух у напрямку лівого берега частково обмежено.

Фахівці працюють на третій і частково другій смугах руху у напрямку лівого берега. За умови сприятливої погоди роботи мають завершити до кінця жовтня.

Деформаційний шов виготовлено і вкладають за технологією Maurer (Німеччина).

Київавтошляхміст перепрошує за незручності.

Як повідомлялося, на Північному мосту у Києві два дні буде частково обмежено рух транспорту у зв’язку із ремонтними роботами.