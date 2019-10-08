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    Південний міст «стане» в заторі: розпочався черговий етап ремонту (фото)

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    На Південному мосту ведеться капітальний ремонт деформаційного шва - Південний міст «стане» в заторі: розпочався черговий етап ремонту (фото)
    На Південному мосту ведеться капітальний ремонт деформаційного шва
    Фото: Київавтошляхміст

    Рух Південним мостом у напрямку лівого берега буде обмежено

    На правобережній естакаді Південного мостового переходу розпочався другий етап ремонтних робіт. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київавтошляхміст».

    Проводяться роботи з капітального ремонту деформаційного шва.

    У зв’язку з чим рух у напрямку лівого берега частково обмежено.

    Фахівці працюють на третій і частково другій смугах руху у напрямку лівого берега. За умови сприятливої погоди роботи мають завершити до кінця жовтня.

    Деформаційний шов виготовлено і вкладають за технологією Maurer (Німеччина).

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    Південний міст «стане» в заторі: розпочався черговий етап ремонту (фото)
    Південний міст «стане» в заторі: розпочався черговий етап ремонту (фото)
    Південний міст «стане» в заторі: розпочався черговий етап ремонту (фото)
    Південний міст «стане» в заторі: розпочався черговий етап ремонту (фото)
    Південний міст «стане» в заторі: розпочався черговий етап ремонту (фото)
    Південний міст «стане» в заторі: розпочався черговий етап ремонту (фото)
    Південний міст «стане» в заторі: розпочався черговий етап ремонту (фото)

    Київавтошляхміст перепрошує за незручності.

    Як повідомлялося, на Північному мосту у Києві два дні буде частково обмежено рух транспорту у зв’язку із ремонтними роботами. 

    Київ дороги ремонт транспорт міст
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