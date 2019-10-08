Південний міст «стане» в заторі: розпочався черговий етап ремонту (фото)
На Південному мосту ведеться капітальний ремонт деформаційного шва
Фото: Київавтошляхміст
Рух Південним мостом у напрямку лівого берега буде обмежено
На правобережній естакаді Південного мостового переходу розпочався другий етап ремонтних робіт. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київавтошляхміст».
Проводяться роботи з капітального ремонту деформаційного шва.
У зв’язку з чим рух у напрямку лівого берега частково обмежено.
Фахівці працюють на третій і частково другій смугах руху у напрямку лівого берега. За умови сприятливої погоди роботи мають завершити до кінця жовтня.
Деформаційний шов виготовлено і вкладають за технологією Maurer (Німеччина).
Київавтошляхміст перепрошує за незручності.
Як повідомлялося, на Північному мосту у Києві два дні буде частково обмежено рух транспорту у зв’язку із ремонтними роботами.