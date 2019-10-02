Чи будується міст? Кличко мусив їхати на Шулявку, аби подивитися, що там робиться (фото)



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2 жовтня мер Києва Віталій Кличко проінспектував будівництво Шулявського шляхопроводу Фото: пресслужба мера Києва

Віталій Кличко запевнив, що рух новим мостом буде відкрито в кінці грудня цього року

У середу, 2 жовтня, мер Києва Віталій Кличко перевірив, що відбувається на будівництві Шулявського шляхопроводу. На будівельному майданчику він зібрав представників підрядника і субпідрядника, головних фахівців зі зведення мосту.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

Сьогодні там тривають підготовчі роботи до встановлення конструкції мосту на тимчасові опори. Підрядники запевнили мера, що на початку листопада конструкція вже буде встановлена. А в кінці грудня планують відкрити рух автотранспорту новим мостом.

«Сьогодні багато спекуляцій щодо цього будівництва; лунають сумніви в тому, що міст будується; дехто стверджує, що шляхопровід, нібито, не зведуть вчасно. Тому від фахівців, від підрядника я хочу почути чітку відповідь: чи встигаємо ми здійснити необхідні роботи, щоб наприкінці грудня новим мостом вже рухався транспорт?» - звернувся до будівельників Кличко.

За словами підрядників, уже на початку листопада вся конструкція мосту буде змонтована на тимчасових опорах.

«На сьогодні зібрали три прогони з металоконструкцій. Два з них вже встановлені на тимчасові опори там, де і будуть стояти. Третій прогін - над проспектом Перемоги - ми плануємо встановити на тимчасові опори 11-13 жовтня, тобто в наступні вихідні», - зазначив головний інженер компанії «Північно-Український будівельний альянс» Віталій Чеберяк.

Він додав, що на час монтажу третього прогону рух транспорту проспектом Перемоги перекриватимуть.

Також, за словами підрядників, паралельно тривають роботи з облаштування підпірної стіни з боку заводу «Більшовик». Її довжина - близько 90 метрів, висота – майже 8 метрів. Наразі на об’єкті працює 45 фахівців.

Представник субпідрядника, генеральний менеджер голандсько-української компанії «Маммут-Україна» Руслан Сирбу, який також був присутній на будівництві, запевнив, що компанія зацікавлена у якнайшвидшому виконанні робіт, у яких задіяна її техніка. Нагадаємо, для ефективності і темпів роботи на будівництво мосту до Києва з Нідерландів прибув «мегадомкрат». Багатофункціональні модульні платформи, що рухаються в заданих напрямках і підіймають вантажі до двох тисяч тонн на висоту 20 метрів. Також на шляхопроводі вперше в Україні працюватиме гігантський монтажний кран.

Щодо термінів виконання робіт зі зведення шляхопроводу голова ради директорів компанії «Укрбуд» Юрій Пелих зазначив, що будівництво подібного мосту за такий нетривалий час відбувається в Україні вперше.

«Швидше, ніж Шулявський, мости в Україні ще не будувалися. І нові технології, що ми тут використовуємо, в нашій країні ще жодного разу не застосовувалися», - підкреслив він.

Мер Києва наголосив, що місто виконує свої зобов’язання перед підрядниками і вимагає дотримання термінів будівництва важливого інфраструктурного об’єкту столиці. Тому, наприкінці грудня, як і планували, рух транспорту новим мостом має бути відкритий.

Нагадаємо, 2 жовтня у ЗМІ з'явилися повідомлення, що на будівництві Шулявського шляхопроводу не проводяться жодні роботи.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

29 липня мер Києва Віталій Кличко заявив про проблеми зі знесенням приміщення цеху заводу «Більшовик», в якому зараз діє секондхенд, «Фонд держмайна гальмує процес. У них різні відмовки, мовляв його неможливо знести», – заявив він.

26 вересня Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року. Він також зазначив, що нарешті буде вирішене питання знесення 5-го цеху заводу «Більшовик», де мають зробити один зі з’їздів з нового моста.

В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

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