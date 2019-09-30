Завершився ремонт пішохідного мосту на Алеї Героїв Небесної сотні (фото)
Пішохідний міст відкрито після ремонту
Фото: Укртрансміст
Ремонтні роботи тривали три місяці
Завершено роботи з поточного (середнього) ремонту пішохідного мосту на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві.
Як повідомляє ТОВ «Укртрансміст», під час ремонту виконано:
- роботи з розбирання мостового полотна,
- роботи з розбирання облицювання стін опор,
- ремонт опор та підпірних стін,
- ремонт та антикорозійний захист прогонової будови,
- ремонт та корозійний захист перильної огорожі та опор освітлення,
- влаштування мостового полотна, влаштування деформаційних швів, влаштування трубної каналізації,
- рекультивація.
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Нагадаємо, ремонтні роботи на пішохідному мосту на Алеї Героїв Небесної сотні розпочалися 18 червня, і планувалося, що рух по мосту відновиться до 22 серпня.