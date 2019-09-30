Завершився ремонт пішохідного мосту на Алеї Героїв Небесної сотні (фото)



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Пішохідний міст відкрито після ремонту Фото: Укртрансміст

Ремонтні роботи тривали три місяці

Завершено роботи з поточного (середнього) ремонту пішохідного мосту на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві.

Як повідомляє ТОВ «Укртрансміст», під час ремонту виконано:

роботи з розбирання мостового полотна,

роботи з розбирання облицювання стін опор,

ремонт опор та підпірних стін,

ремонт та антикорозійний захист прогонової будови,

ремонт та корозійний захист перильної огорожі та опор освітлення,

влаштування мостового полотна, влаштування деформаційних швів, влаштування трубної каналізації,

рекультивація. Читайте також Кличко пообіцяв, що Шулявський шляхопровід відкриють до кінця року 27 Вересня, 07:44 Пішохідний міст на проспекті Курбаса у Києві закрили на ремонт 23 Вересня, 10:53



Нагадаємо, ремонтні роботи на пішохідному мосту на Алеї Героїв Небесної сотні розпочалися 18 червня, і планувалося, що рух по мосту відновиться до 22 серпня.