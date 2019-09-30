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    Завершився ремонт пішохідного мосту на Алеї Героїв Небесної сотні (фото)

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    Пішохідний міст відкрито після ремонту - Завершився ремонт пішохідного мосту на Алеї Героїв Небесної сотні (фото)
    Пішохідний міст відкрито після ремонту
    Фото: Укртрансміст

    Ремонтні роботи тривали три місяці

    Завершено роботи з поточного (середнього) ремонту пішохідного мосту на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві.

    Як повідомляє ТОВ «Укртрансміст», під час ремонту виконано:

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    Завершився ремонт пішохідного мосту на Алеї Героїв Небесної сотні (фото)
    Завершився ремонт пішохідного мосту на Алеї Героїв Небесної сотні (фото)
    Завершився ремонт пішохідного мосту на Алеї Героїв Небесної сотні (фото)
    Завершився ремонт пішохідного мосту на Алеї Героїв Небесної сотні (фото)
    Завершився ремонт пішохідного мосту на Алеї Героїв Небесної сотні (фото)
    Завершився ремонт пішохідного мосту на Алеї Героїв Небесної сотні (фото)
    Завершився ремонт пішохідного мосту на Алеї Героїв Небесної сотні (фото)
    Завершився ремонт пішохідного мосту на Алеї Героїв Небесної сотні (фото)
    Завершився ремонт пішохідного мосту на Алеї Героїв Небесної сотні (фото)
    Завершився ремонт пішохідного мосту на Алеї Героїв Небесної сотні (фото)

    Нагадаємо, ремонтні роботи на пішохідному мосту на Алеї Героїв Небесної сотні розпочалися 18 червня, і планувалося, що рух по мосту відновиться до 22 серпня.

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