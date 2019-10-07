Заторів побільшає: на Північному мосту обмежено рух транспорту



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Обмеження руху на Північному мосту діятиме два дні

На Північному мосту у Києві два дні буде частково обмежено рух транспорту у зв’язку із ремонтними роботами. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«На Північному мосту ми виконуємо поточний ремонт. 7 жовтня у бік Троєщини, 9 жовтня у бік станції метро «Почайна», - йдеться в повідомленні.

На час робіт рух буде частково обмежено з 8:00 до 14:00 7 жовтня і з 14:00 до 20:00 9 жовтня.

У «Київавтодорі» перепрошують водіїв за незручності.

Як повідомлялося, на бульварі Лесі Українки у центрі Києва дорожники завершили наносити захисний шар покриття. Двошарову емульсію встелили за європейською технологією Multimac. Загальна площа – 37 тис. кв. м. Також оновили дорожню розмітку.

Крім того, шляхово-експлуатаційні управління районів Києва готують техніку до зими, заготовляють сіль і пісок.