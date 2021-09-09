Вагнерґейт: Рух опору капітуляції подає в суд скаргу на Офіс генпрокурора

Раніше активісти подали до суду скаргу на Держбюро розслідувань

У п’ятницю, 10 вересня, заявники про злочин у справі «Вагнерґейту» Андрій Тетерук, Ігор Лапін та Юрій Гудименко подадуть до Печерського районного суду столиці скаргу на бездіяльність Офісу генпрокурора у справі.

Рух опору капітуляції нагадує, що 3 вересня заявники подали в Офіс генпрокурора заяву про злочин Державного бюро розслідувань, що ігнорує ухвалу Шевченківського районного суду, яка зобов'язує почати розслідування за фактом державної зради – зриву представниками влади затримання «вагнерівців». Але у відомстві Ірини Венедиктової не відреагували на заяву.

6 липня Рух опору капітуляції та союзники подали заяву до ДБР про вчинення владою злочину за статтею 111 «Державна зрада». Її підписали Тетерук, Лапін та Гудименко. 22 липня Шевченківський районний суд зобов’язав ДБР відкрити провадження, але бюро ігнорує це рішення.

8 вересня розслідування від CNN, підтвердило, що операція з «вагнерівцями» таки була. В той же день, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав цей матеріал поширенням «дезінформації від ФСБ».

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

У липні 2020 року стало відомо про зрив української спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Про плани цієї операції було розказано на нараді у президента Володимира Зеленського, та нібито глава ОП Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на кілька днів.

Але вже 29 липня «вагнерівці» були затримані в Мінську спецслужбами Білорусі та депортовані до Росії. Тодішній глава ГУР України Василь Бурба заявив, що українську операцію навмисно зірвали та це зрада. Бурба був звільнений.

Нагадаємо, видання Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі.

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