Суд відмовився розірвати договір щодо забудови в історичному центрі Києва

Договір на реконструкцію нежитлового будинку під житловий було укладено в 1998 році

Судова тяганина навколо забудови Обсерваторної гірки триває не один рік

Господарський суд Києва відмовив Департаменту комунальної власності КМДА у задоволенні позову про розірвання інвестиційного договору із ПАТ «Авіакомпанія «Віта» щодо забудови ділянки на вул. Гоголівська, 32-В, що знаходиться в межах пам’ятки історії місцевого значення «Гірка обсерваторна, Х-ХХ ст.». Про це свідчить рішення Господарського суду від 18 травня.

У 1998 році Головне управління майном КМДА (далі – Департамент комунальної власності м. Києва), КП «Київжитлоспецексплуатація» і ЗАТ «Авіакомпанія «Віта» (інвестор) уклали інвестиційний договір на реконструкцію нежитлового будинку під житловий, для чого інвестор отримав будинок у власність.

Інвестор сплатив міськдержадміністрації компенсацію за відселення мешканців, які раніше проживали в будинку, в сумі 1500 грн; передав 4 квартири загальною площею 194,7 кв. м; сплатив місту залишкову балансову вартість за будинок по вул. Гоголівська, 32-В в розмірі 41 тис. грн; сплатив «Київміськгідрошляхмісту» благодійний внесок на реконструкцію вул. Хрещатик – 20 тис. грн.

Звернувшись з даним позовом до суду, Департамент наголошував на тому, що з 1998 року «Авіакомпанія «Віта» до реалізації інвестиційного проєкту не приступила, належних дій на виконання договору не вживає та реконструкцію нежитлового будинку на вул. Гоголівській, 32-В під житловий не здійснила. Наведені обставини, вважають у Департаменті, є достатніми підставами для розірвання інвестдоговору внаслідок істотного порушення його умов.

«Київжитлоспецексплуатація» підтримало цей позов. Разом з тим «Авіакомпанія «Віта» його вимоги не визнала.

Розглянувши матеріали справи, суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення позову через недоведеність наявності істотного порушення умов інвестиційного договору компанією, а також через неефективність обраного Департаментом способу захисту.

Даних про оскарження цього рішення суду Департаментом комунальної власності або КП «Київжитлоспецексплуатація» наразі немає.

Нагадаємо, ділянка 0,22 га на вул. Гоголівська, 32-В знаходиться в межах центрального історичного ареалу Києва та в межах пам’ятки історії місцевого значення «Гірка обсерваторна, Х-ХХ ст.».

У серпні 2020 року ОАСК скасував наказ Держархбудінспекції України від листопада 2019 року про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт на вул. Гоголівській, 32-В. Однак, у квітні 2021 року апеляційний суд рішення ОАСК скасував. «Авіакомпанія «Віта» подала касаційну скаргу, втім, Верховний Суд у відкритті провадження відмовив.

Наголосимо, що у 2019 році ДАБІ також скасувало містобудівні умови та обмеження для будівництва житлового будинку на вул. Гоголівській, 32-В, які «Авіакомпанія «Віта» отримала у 2013 році. У 2020 році компанія через ОАСК скасувала рішення ДАБІ. Однак, у подальшому апеляційна та касаційна інстанції рішення ОАСК скасували.

Крім того, у 2015 році Київрада прийняла рішення про тимчасову заборону використання для будівництва ділянки на вулиці Гоголівській, 32-В. Відповідно до цього рішення «Авіакомпанія «Віта» була зобов’язана протягом 6 місяців отримати в Мінкультури нове історико-містобудівне обґрунтування, в КМДА – нові містобудівні умови та обмеження, а також – в ДАБІ дозвіл на проведення землях робіт і початок будівельних. У разі невиконання цих вимог Київрада мала подати в суд позов про розірвання договору оренди. Такий позов був поданий, однак у жовтні 2017 року Госпсуд Києва відмовив Київраді в його задоволенні. Апеляція з цим не погодилася, і таки розірвала договір оренди з «Авіакомпанією «Віта». Однак, у березні 2018-го Верховний Суд постанову апеляції скасував, а рішення суду першої інстанції залишив в силі.

Джерело: Наші гроші