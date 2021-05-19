Скандальний суд зняв висотні обмеження для забудови 5 га на Печерську

Висотний житловий комплекс на місці заводу з ремонту та виготовлення вагонів, тролейбусів і трамваїв на Великій Васильківській

Департамент містобудування та архітектури КМДА подав апеляційну скаргу на рішення ОАСК щодо забудови ділянки в історичному центрі Києва

Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними та скасував обмеження щодо висоти у 27 метрів при будівництві житлово-громадського комплексу на ділянці площею 5,33 га по вул. Велика Васильківська, 143/2 у Печерському районі Києва. Про це свідчить рішення суду від 20 квітня.

Обмеження по висоті у чинному Генплані Києва встановлено для Центральної планувальної зони (27 м, що дорівнює 9 поверхам), куди, відповідно до виданих ПАТ «Київський електротранспортний завод» у грудні 2019 року містобудівних умов та обмежень (МУО), входить ділянка на вул. Велика Васильківська, 143/2.

Втім, суд цей пункт МУО скасував. Він послався на те, що Київрада не затвердила План зонування території центральної планувальної зони столиці відповідно до ч. 8 ст. 18 закону «Про регулювання містобудівної діяльності». Відтак, на думку суду, немає підстав вважати, що об’єкт будівництва знаходиться в Центральній планувальній зоні.

Також ОАСК скасував пункти МУО, якими визначалося, що об’єкт проєктування знаходиться в межах історичного ареалу та в зоні регулювання забудови третьої категорії. Зокрема, суд послався на те, що межі історичного ареалу Києва належним чином не затверджені.

Крім того, ОАСК скасував пункти МУО, якими забудовника було зобов’язано отримати погодження до розробки проєктної документації та дозвіл на виконання робіт від органів охорони культурної спадщини.

Департамент містобудування та архітектури КМДА подав апеляційну скаргу на рішення ОАСК.

Нагадаємо, ділянка 5,33 га на вул. Велика Васильківська, 143/2 є промисловою зоною, де будівництво житла заборонене відповідно до Генерального плану столиці. З початку 1900-х на цій ділянці був завод з ремонту та виготовлення вагонів, тролейбусів і трамваїв.

Житлова забудова цієї території стала можливою завдяки ухваленому 19 грудня 2019 року Київрадою рішення, яким було затверджено Детальний план території в районі вулиць Великої Васильківської, Академіка Філатова, Анрі Барбюса, Тверської та бульвару Дружби народів у Печерському районі Києва.

Замовником будівництва є ПАТ «Київський електротранспортний завод», а підрядником – ТОВ «Канбуд», співзасновником якого є колишній перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов.

Станом на 4 квартал 2020 року власником 90% акцій «Київського електротранспортного заводу» є ПАТ «Транссервіс-Інвест». Ним володіють ТОВ «Стоік-Плюс» (50%), а також компанії, які, за даними Youcontrol, мають відношення до групи «Континіум» – ТОВ «Спецпроект-Стандарт» (24%), ТОВ «Спецпроект-Перспектива» (19%) і ТОВ «Континіум» (7%).

Керівником і власником «Стоік-Плюс» є Олександр Корнійчук. До 2020 року керівником компанії була ексдепутат Київради від «Батьківщини» Олена Антонова, яка є співзасновницею ГО «Кияни передусім!» разом з Віктором Пилипишиним, а також ГО «Діти передусім» – разом з його сином Олександром Пилипишиним.

Власниками «Спецпроект-Стандарт» є Роман Дідух і Наталія Голоюх. Власниками «Спецпроект-Перспектива» є Антон Бугайов, Наталія Голоюх і Мар’яна Паюк, а кінцевими власниками значаться Мар’яна Паюк та Ірина Цицик. Власниками «Континіум» є Тетяна Стяглюк і Ольга Бугайова.

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва».

у березні Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи «плівок» Окружного адміністративного суду Києва. Підозрюваним відкрили матеріали слідства для ознайомлення. Потім обвинувальний акт передадуть до суду.

Серед підозрюваних 11 людей, зокрема, глава суду Павло Вовк, його заступники, судді та колишній глава Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк.

Читайте також:





Джерело: Наші гроші