Платимо за електроенергію по-новому. Киян просять бути уважними при оплаті нових квитанцій



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Сплачувати за електроенергію, спожиту з 1 січня 2019 року, необхідно «Київським енергетичним послугам»

З 1 січня 2019 року за новими правилами функції постачання та розподілу електроенергії розділені між незалежними підприємствами – постачальником та оператором системи розподілу.

В Києві постачальником електроенергії для населення, малих непобутових споживачів та бюджетних установ з 1 січня стала компанія «Київські енергетичні послуги». Вона проводить розрахунки і приймає оплату за спожиту в 2019 році електроенергію. Компанія також постачає електроенергію великим юридичним особам, які уклали з нами договір на поставку за вільними цінами. За якість електроенергії, роботу електромереж, встановлення та заміну лічильників відповідає оператор системи розподілу (ОСР).

Як пояснив в інтерв'ю «Главкому» директор компанії-постачальника електроенергії – ТОВ «Київські енергетичні послуги» – Віктор Мельников, тарифи на електроенергію для населення не змінилися, але у платіжках за січень, які кияни отримують у лютому, вказані нові реквізити для оплати за електроенергію.

«Сплачувати за електроенергію, спожиту з 1 січня 2019 року, необхідно «Київським енергетичним послугам». Тому ми просимо клієнтів бути уважними під час оплати квитанцій – ретельно перевіряти розрахунковий рахунок, МФО, ЄДРПОУ та призначення платежу, щоб гроші помилково не зарахували попередньому постачальнику», - сказав Мельников.

Він зазначив, що нові реквізити також вказані у квитанціях і на сайті «Київських енергетичних послуг» kep.com.ua в розділі «Оплата».

«Щоб клієнтам було зручніше платити за спожиту електроенергію, вносити показники і слідкувати за споживанням електроенергії, працює зручний Особистий кабінет. Для входу можна використовувати старі логін і пароль до кабінету попереднього постачальника. Також реквізити оновлені в популярних у населення банках та інтернет-сервісах платежів», - розповів Мельников.

Він також зазначив, що споживачам не потрібно нікуди звертатись і переоформляти договори. «Для того, щоб клієнтам було зручніше, існує спеціальна спрощена процедура приєднання до договору універсальної послуги. Для приєднання до договору з новим постачальником достатньо просто продовжувати споживати електроенергію та сплачувати рахунки. Тож нікуди йти чи телефонувати не потрібно», - пояснив директор ТОВ «Київські енергетичні послуги».

На кінець 2018 року побутові споживачі столиці залишилися винні за спожиту в 2018 р. електроенергію 494 млн грн, які мають бути сплачені компанії, що прийшла на зміну «Київенерго» – новому оператору системи розподілу «ДТЕК Київські електромережі».

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