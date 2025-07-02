Поліція затримала водія таксі, який вдарив Тоню Матвієнко

За словами Матвієнко, водій Bolt спочатку вдарив її в голову, а потім у плече

Порушником виявився 63-річний мешканець Києва

Поліцейські затримали водія таксі Bolt, який вдарив заслужену артистку України Тоню Матвієнко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції.

«Подія трапилася 30 червня, близько 15:00 години на столичному Печерську. До поліції звернулась співачка та повідомила про те, що водій таксі, послугами якого вона користувалася, спровокував конфлікт та завдав їй ударів, після чого поїхав з місця події», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці швидко встановили особу водія таксі, та затримали його. Порушником виявився 63-річний місцевий мешканець.

Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 126 кримінального кодексу України – побої і мордування.

Нагадаємо, 30 червня Тоня Матвієнко стала жертвою агресії з боку таксиста. За її словами, з самого початку поїздки водій поводився зневажливо: на прохання зачинити вікно через сильний протяг він відреагував з очевидною грубістю. Спочатку ігнорував прохання, а пізніше дозволяв собі некоректні висловлювання.

Артистка попросила зупинити машину, навіть не доїхавши до фінальної точки маршруту – він відмовив. Їй довелося відчинити двері на ходу. Лише тоді він зупинився. Після чого жінка вийшла і грюкнула дверима. Але на цьому все не закінчилось: водій вийшов з машини і вдарив її спочатку в голову, а потім у плече.

Додамо, що компанія Bolt не вперше потрапляє у скандал. Зокрема у січні таксист відмовився перевозити військового на милицях.

В Ужгороді водій скасував поїздку через прохання говорити українською. Така ж ситуація була і у Києві.