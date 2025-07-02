Тоню Матвієнко побив таксист

Тоні Матвієнко довелося відчинити двері таксі на ходу, лише тоді водій зупинився

Водій Bolt спочатку вдарив Матвієнко в голову, а потім у плече

Українську співачку та акторку, Заслужену артистку України Антоніну Матвієнко побив таксист. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі співачки.

Матвієнко зазначила, що це був водій компанії Bolt.

«30 червня я стала жертвою агресії з боку таксиста. З самого початку поїздки водій поводився зневажливо: на прохання зачинити вікно через сильний протяг (я сиділа на задньому пасажирському сидінні) він відреагував з очевидною грубістю. Спочатку ігнор на прохання, а пізніше дозволяв собі некоректні висловлювання, відмовився йти назустріч. Мовляв, вікна не зачинить, бо на дворі спека і йому жарко. Ігнорував елементарні правила ввічливості та турботи про комфорт пасажира», – розповідає співачка.

Далі, за словами Матвієнко, ситуація переросла в «абсолютний неадекват у розмові».

«І я попросила зупинити машину, навіть не доїхавши до фінальної точки маршруту – він відмовив. Довелося відчинити двері на ходу. Лише тоді він зупинився. Я вийшла, грюкнула дверима. Але на цьому все не закінчилось: водій вийшов з машини і вдарив мене спочатку в голову, а потім у плече. Я звернулася до правоохоронних органів. Ця доба для мене була приниженням і шоком!», – продовжує артистка.

Матвієнко написала заяву в поліцію, проте ані камер, ані свідків цього інциденту не було.

Оновлено о 9:06. Поліцейські затримали водія таксі. Порушником виявився 63-річний місцевий мешканець. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 кримінального кодексу України – побої і мордування.

Нагадаємо, компанія Bolt не вперше потрапляє у скандал. Зокрема у січні таксист відмовився перевозити військового на милицях.

В Ужгороді водій скасував поїздку через прохання говорити українською. Така ж ситуація була і у Києві.