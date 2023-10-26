Таксист Bolt відмовився обслуговувати пасажирів українською. Компанія відреагувала

Водія відсторонено від користування сервісом Bolt назавжди

У компанії Bolt заявили, що глибоко стурбовані неприпустимими діями водія, який відмовився обслуговувати пасажирів українською. За їхніми словами, це суперечить їхнім правилам. Про це Bolt повідомив у коментарі «Главкому».

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«До акаунту водія вже було вжито всіх необхідних заходів, зокрема, його було відсторонено від користування нашим сервісом назавжди. Ми також готові співпрацювати з правоохоронними органами та надати всю необхідну інформацію за їх офіційним запитом», – йдеться в повідомленні.

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У Bolt запевняють, що регулярно інформують водіїв щодо обмеження використання музичного супроводу без згоди пасажирів, а також повного утримання від відтворення музики будь-яких російських виконавців і нагадує, що згідно статті 30 Закону України №2704-VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної», обслуговування клієнтів компаніями повинно відбуватися державною мовою.

«Коли компанія Bolt з’явилась в Україні, ми відразу ж почали вести комунікацію державною мовою. Наші повідомлення для користувачів і водіїв, повідомлення розсилки складаються українською мовою. Цією ж мовою компанія комунікує і в соціальних мережах, а також з представниками медіа», – додали там.

Нагадаємо, у Києві трапився черговий мовний скандал, водій таксі (як зазначає одна з пасажирок, компанії Bolt), відмовився обслуговувати пасажирів державною мовою. На запитання про причину такої відмови, водій сказав «ви хворі люди».