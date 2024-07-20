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У Києві таксист Bolt сказав пасажирці, що Крим Україні «просто дали». Компанія відреагувала

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Києві таксист Bolt сказав пасажирці, що Крим Україні «просто дали». Компанія відреагувала
Пасажирка не вступала в дискусію з таксистом, а просто вийшла
фото з відкритих джерел

Під час поїздки водій увімкнув російський шансон

У Києві таксист компанії Bolt заявив, що Крим ніколи не був українським і його, мовляв, «просто передали» Україні. Про інцидент розповіла пасажирка Галина Морар у Facebook.

За її словами, під час поїздки водій увімкнув російський шансон, а на прохання його вимкнути він запитав, що в ньому не так.

«Починаю розуміти, що щось таки дійсно не так. На, здавалося б, просте запитання «Чий Крим» відповідає, що він ніколи не був українським, а «нам його просто дали», – каже жінка.

На відео, яке з’явилося в мережі чути, як чоловік за кермом каже, що Крим Україні «дали у 54-му чи 56 році» і що Росія, мовляв, «була завжди». Через це, додає Галина, вона припинила поїздку посеред дороги.

«Bolt, ви хоч трохи відбираєте, кого наймаєте?! Розмову записала. Може, Служба безпеки України теж захоче поспілкуватися. Вони ж таксисти – всюди їздять, всі локації знають…»,– написала пасажирка.

Представники компанії відреагували на її допис у коментарях до нього. Зокрема, там заявили, що позиція водія є неприйнятною для їхнього сервісу, і тому до нього «вже було вжито всіх необхідних заходів». Так, його вже відсторонили від користування сервісом.

«Компанія Bolt регулярно інформує водіїв щодо обмеження використання музичного супроводу без згоди пасажирів, а також повного утримання від відтворення музики будь-яких російських виконавців», – написали в Bolt і додали, що готові співпрацювати з правоохоронцями щодо цього інциденту.

Нагадаємо, у Києві лише 15% дітей старшого дошкільного віку (5 років) володіють українською на достатньому рівні, а 22% – практично зовсім не знають мови. Такі дані наводить засновник громадської організації «Спільномова» Андрій Ковальов. Експерт зауважує, що батьки дошкільнят переважно не знають, як їх діти засвоюють українську мову. 56% вважають що домінантною мовою їх дитини є українська, однак лише 29% із цієї цифри дошкільнят володіють достатнім рівнем української.   

Також працівники територіальних центрів комплектування мають володіти українською мовою та говорити нею під час виконання своїх обов’язків. Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Як зазначив Кремінь, стаття дев’ята закону про державну мову передбачає, що працівники ТЦК та СП зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

До слова, філологиня Ольга Васильєва в коментарі «Главкому» заявила, що російськомовних українців не існує. За її словами, є примусово чи добровільно зросійщені українці – вона підкреслила, що саме зросійщені, а не російськомовні.

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Теги: росія дороги водій Facebook жінка чоловік відео обмеження

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