Водій таксі Bolt влаштував ДТП в Голосієві (фото)

Таксист вирішив розвернутися, де йому заманулося

Чоловік працює у службі таксі, не маючи водійського посвідчення

У лютого на вулиці Амурській, 8 у Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Volkswagen служби таксі Bolt та автомобіля KIA.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Таксист вирішив розвернутися і навіть не спромігся при цьому глянути в дзеркало.

Як виявили правоохоронці під час оформлення ДТП, у таксиста на ім’я Тахір, 1997 року народження, навіть немає посвідчення водія і ніколи не було.

Як повідомлялося, 1 лютого вранці на бульварі Вацлава Гавела в Солом’янському районі Києва сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода. Водій мікроавтобуса Ford виїхав із зустрічної смуги, пролетів крізь бульвар та в‘їхав у дерево, зачепивши при цьому вантажівку.