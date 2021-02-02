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    Водій таксі Bolt влаштував ДТП в Голосієві (фото)

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    Таксист вирішив розвернутися, де йому заманулося - Водій таксі Bolt влаштував ДТП в Голосієві (фото)
    Таксист вирішив розвернутися, де йому заманулося
    Фото: Київ оперативний

    Чоловік працює у службі таксі, не маючи водійського посвідчення

    У лютого на вулиці Амурській, 8 у Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Volkswagen служби таксі Bolt та автомобіля KIA.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Таксист вирішив розвернутися і навіть не спромігся при цьому глянути в дзеркало.

    Як виявили правоохоронці під час оформлення ДТП, у таксиста на ім’я Тахір, 1997 року народження, навіть немає посвідчення водія і ніколи не було.

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    Водій таксі Bolt влаштував ДТП в Голосієві (фото)
    Водій таксі Bolt влаштував ДТП в Голосієві (фото)
    Водій таксі Bolt влаштував ДТП в Голосієві (фото)

    Як повідомлялося, 1 лютого вранці на бульварі Вацлава Гавела в Солом’янському районі Києва сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода. Водій мікроавтобуса Ford виїхав із зустрічної смуги, пролетів крізь бульвар та в‘їхав у дерево, зачепивши при цьому вантажівку.

    Теги: таксі ДТП Київ водій ПДР
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