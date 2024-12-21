В Ужгороді водій таксі скасував поїздку через прохання говорити українською

Компанія Bolt відсторонила водія від користування сервісом

В Ужгороді водій таксі Bolt не захотів продовжувати поїздку через прохання клієнтів говорити українською мовою. Цю історію розповіла Ольга Світлинець у Facebook.

«Водій Bolt скасував поїздку через прохання розмовляти з нами українською мовою. В Ужгороді. У 2024 році. На 11 році війни. Поїздка завершена. Ще й наздоганяв розповідями, що він кримчанин, Крим – це Україна, а Конституція Криму написана російською», – розповіла жінка.

Вона звернулася у Bolt. Компанія у відповідь зазначила, що до водія вже було вжито «всіх необхідних заходів», зокрема, його відсторонили від користування сервісом.

«Ви абсолютно правильно зробили, що звернулись до нашої служби підтримки. Також з нашого боку ми зможемо допомогти поліції у розслідуванні», – заявили в Bolt.

Там також запевнили, що регулярно нагадують водіям-партнерам, що за законом обслуговування клієнтів компаніями повинно відбуватися державною мовою.

Раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що у 2024 році почали проявлятися ознаки уповільнення українізації. Зокрема, він зазначив зменшення частки людей, які вважають українську рідною мовою, а також зростання зросійщення інтернет-простору та медіапростору на півдні і сході України.

Нагадаємо, викладач Івано-Франківського національного медичного університету провів лекцію російською мовою. Після обурення студентів та публічного розголосу заклад вищої освіти створив комісію для службової перевірки та пообіцяв ухвалити відповідні рішення.

Зазначається, що одразу перед парою з нейрохірургії викладач заявив, що вестиме лекцію російською, а тому нібито попросив не писати на нього доповідні. Як пишуть місцеві ЗМІ, цей викладач – переселенець із Донецька.

Студент, який опублікував відео з лекцією російською мовою, вступив у суперечку з цим викладачем, заявивши, що той не розуміє державної, після чого лектор, як зазначається, повиправляв йому попередні оцінки на гірші.